Teherán y Washington cerca de un acuerdo pero sin firma el domingo, advierte Irán

¿Podría realmente haber un acuerdo a la vista? El mediador paquistaní anunció este sábado 13 de junio que Estados Unidos e Irán estaban a punto de cerrar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, citando una firma en un plazo de 24 horas. Teherán, por su parte, se mostró más cauteloso respecto de la fecha precisa. Esto es lo que sabemos sobre la situación.

Ambos bandos insinuaron el viernes una solución. “Tan pronto como se completen las etapas finales de nuestras negociaciones, este acuerdo será firmado y anunciado”aseguró el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi. Según él, el compromiso prevé el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y una nueva gestión del Estrecho de Ormuz, ruta marítima estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos, controlada por Teherán desde el inicio de la guerra.

En Washington, un alto funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que “80 a 85%” la probabilidad de apertura de un acuerdo marco, un período de 60 días de discusiones técnicas, incluso si “Aún no se ha cruzado la línea de meta”.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, escribió en X el sábado que “Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz”. “Dado que se espera su finalización en las próximas 24 horas, Pakistán está preparando la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después”dijo, precisando que “discusiones técnicas” seguirá “la próxima semana”.

Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la fecha: el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán ha mencionado una “Ceremonia de firma electrónica prevista para mañana” el domingo, en un mensaje sobre X, pero la diplomacia iraní suavizó estas declaraciones: “Habrá que esperar para saber la fecha exacta del fichaje. No será mañana” el domingo, el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaïl Baghaï, dijo a la agencia de noticias gubernamental Irna, confiando en cambio en “los próximos días”. Abbas Araghchi ya había recordado anteriormente que “hasta que no se haya alcanzado un acuerdo completo (…) no podemos decir con certeza que se haya encontrado un terreno común”.

Suiza, por su parte, se ofreció a acoger con agrado una posible firma pero Teherán afirmó que así se haría. “desde la distancia”.

Poco después, el presidente estadounidense, que ya había anunciado en numerosas ocasiones que era inminente un acuerdo sin que éste se materializara, aseguró en su red Truth Social que “La firma del acuerdo está prevista para mañana” Domingo, su 80 cumpleaños, y que “Tan pronto como se firme, el Estrecho de Ormuz estará ABIERTO A TODOS”.

Una señal de que el resultado aún no está del todo al alcance de los negociadores: las versiones sobre un posible acuerdo dadas por los medios de comunicación iraníes y por Washington divergen, después de semanas de laboriosas negociaciones. La agencia de noticias iraní Mehr publicó el viernes lo que presentó como un borrador de protocolo de 14 puntos, que cumple una serie de condiciones iraníes, incluido el derecho al enriquecimiento de uranio y la rápida liberación de 24 mil millones de dólares en fondos iraníes congelados en el extranjero.

Pero Donald Trump, presionado en Estados Unidos para salir de una guerra impopular, inmediatamente criticó a Irán en su red Truth Social, acusándolo de haber filtrado información sobre el acuerdo que “NADA tiene que ver con los términos (…) pactados por escrito”. De hecho, Washington ha presentado una versión completamente diferente: el compromiso debe, según el alto funcionario estadounidense, conducir a la reapertura de Ormuz, conducir a la “desmantelamiento” del programa nuclear iraní y permitir que Estados Unidos recupere uranio altamente enriquecido, lo que “destruido” Entonces “afuera” del país.

Abbas Araghchi recomendó en Irán una dilución de las reservas de uranio enriquecido al 60%. Diluirlos a un nivel inferior al 5%, lejos del 90% necesario para fabricar la bomba atómica, reduciría considerablemente la amenaza de un programa nuclear con fines militares.

En cuanto al tema del Líbano, otro aspecto importante de las discusiones, el alto funcionario estadounidense indicó que estaba incluido en el acuerdo en discusión, tal como exigía Teherán, mientras que Washington había dicho anteriormente que quería desvincular este tema.

Donald Trump, que había criticado violentamente a los aliados de Estados Unidos por no haberle ayudado contra Irán, debería aprovechar su visita a Francia durante el G7 en Evian para discutir la participación de algunos de ellos, Francia y el Reino Unido en particular, en las operaciones de remoción de minas en el Estrecho de Ormuz. También se verá en Evian con los dirigentes qataríes, emiratíes y egipcios.

El canal BFMTV informa también que la próxima semana tendrá lugar en Suiza un encuentro directo entre dos personalidades de alto nivel estadounidenses e iraníes.

Al margen de estas conversaciones, el Comando Americano para Oriente Medio (Centcom) indicó durante la noche que había derribado “varios drones de ataque” lanzado por Irán “atacar a los barcos comerciales que transitan por el Estrecho de Ormuz”. Después de estos disparos, “El tráfico marítimo en el estrecho sigue siendo fluido”añadió.

El ejército israelí dijo el sábado que había atacado en 24 horas. “más de 70 sitios” vinculado según ella con Hezbollah en el sur del Líbano. Los ataques israelíes han matado a más de 3.700 personas desde principios de marzo, según Beirut.