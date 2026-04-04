Cinco países piden impuestos sobre los beneficios extraordinarios, Francia anuncia ayudas para las pequeñas empresas

España y otros cuatro países de la Unión Europea han pedido el establecimiento de un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, en respuesta al aumento de los precios del combustible vinculado a la guerra en Oriente Medio, afirmó este sábado el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo.

Esta petición fue hecha en una carta dirigida al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, firmada por Carlos Cuerpo así como por los ministros de Finanzas de Austria, Alemania, Italia y Portugal, dijo en un mensaje publicado en Bluesky y su X.

Según Carlos Cuerpo, tal medida “reduciría la carga para los consumidores y los contribuyentes”.

En su carta, fechada el viernes, los ministros estimaron que este impuesto “También enviaría un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben hacer su parte para aliviar la carga del público en general”.según un ejemplar publicado por el ministro español.

Los precios del petróleo y el gas se han disparado desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que llevaron a Irán a bloquear prácticamente el estratégicamente importante Estrecho de Ormuz y dañaron la infraestructura energética del Golfo. Aunque la UE obtiene su petróleo y gas principalmente de fuera del Golfo, el aumento de los precios mundiales sigue afectando a las empresas y los hogares.

Los ministros recordaron que en 2022 se había establecido un impuesto de emergencia similar para hacer frente al aumento vertiginoso de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania.

“Dadas las actuales distorsiones del mercado y las restricciones presupuestarias, la Comisión Europea debería desarrollar rápidamente un instrumento de contribución similar para toda la UE, basado en una base jurídica sólida”escribieron. La carta no especifica ni el nivel del impuesto previsto ni las empresas que se verían afectadas.

El Ministerio de Economía anunció la noche del viernes 3 de abril el próximo lanzamiento de un “préstamo rápido de combustible” con Bpifrance, para apoyar el flujo de caja de las pequeñas empresas más expuestas al aumento de los precios del combustible vinculado a la guerra en Oriente Medio.

Se podrán prestar importes de 5.000 a 50.000 euros al tipo del 3,80%, sin garantías, a las VSE (muy pequeñas empresas) y a las PYME (pequeñas y medianas empresas) de los sectores elegibles: transporte, agricultura, pesca, cuyos gastos de combustible representan “al menos el 5% de la facturación”especificó Bercy.

Los préstamos serán “distribuido a través de un canal 100% digital por Bpifrance”el banco público de inversión, con una “fondos disponibles dentro de 7 días”dijo el ministerio en un comunicado de prensa.

Sin embargo, las empresas deberán cumplir una serie de criterios para evitar efectos inesperados: haber sido creadas hace más de un año y aceptar dar a Bpifrance acceso a sus últimos meses de extractos de cuentas bancarias.

La duración de estos préstamos será de 36 meses, “incluido un aplazamiento de la amortización del capital de 12 meses”según el comunicado de prensa. Estarán disponibles tanto en Francia como en departamentos y regiones de ultramar.

Estas medidas para compensar el aumento de los precios del combustible debido a la guerra en Oriente Medio fueron prometidas la semana pasada por el primer ministro Sébastien Lecornu.

El Ministro de las PYME y del Poder Adquisitivo, Serge Papin, explicó a continuación que “el BPI (banco público de inversión) (iba a) ofrecer préstamos subsidiados, garantizados por el Estado, para ayudar con el flujo de caja” negocios.

Además, el viernes en el programa “C à vous” de France 5, el ministro de Economía, Roland Lescure, declaró que había escrito a la Comisión Europea para pedirle que investigara los márgenes de las refinerías en Europa y garantizara que no había “sin abuso”.

“Tuvimos dudas sobre los márgenes del distribuidor, las revisamos y efectivamente comprobamos que no había abuso”recordó.

Más de 630 estaciones de servicio fueron controladas, en el marco del plan puesto en marcha por el gobierno en respuesta al aumento de los precios en los surtidores debido a la guerra en Oriente Medio, y el 5% fueron sancionadas, anunció la Represión del Fraude el 12 de marzo.

El ministro reaccionó a las declaraciones del jefe del Groupement Mousquetaires/Intermarché, Thierry Cotillard, que había pedido el jueves a RTL que el Gobierno “convocara” a las refinerías, en particular a TotalEnergies, afirmando que la multinacional había “hace unas semanas” una compra “a buen precio” de “70 envíos” de petróleo.

Thierry Cotillard se refirió a una información del “Financial Times”. El periódico afirmó el lunes que el gigante petrolero francés compró en marzo casi todos los cargamentos de petróleo exportables en Oriente Medio sin pasar por el Estrecho de Ormuz.

Según el periódico económico británico, esta actividad comercial, a diferencia de la actividad de refinado, habría aportado más de mil millones de dólares.

TotalEnergies, contactada por la AFP, no negó ni confirmó esta cantidad.

Roland Lescure dijo que ” intercambio “ con refinadores, “incluso con el director general de Total”. Pero “si queremos hablar de refinerías, tenemos que hacerlo a nivel europeo”insistió, pero llamó a no hacerlo “señalar con el dedo a tal o cual cosa”.

El ministro se ha comprometido también a hacer pública cada día la evolución del suministro a las estaciones de servicio en Francia en el sitio prix-carburants.gouv.fr.