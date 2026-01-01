Trump, carta, jet privado… Lo que hay que recordar de los últimos documentos revelados





En la lista de pasajeros del avión de Epstein, en un intercambio de correos electrónicos valientes… El nombre de Donald Trump aparece varias veces en una nueva andanada de 11.000 documentos sobre el caso Epstein publicados este martes 23 de diciembre, que ilustran sus vínculos pasados ​​con el criminal sexual, encontrado ahorcado en su celda en 2019. Durante el proceso, su Departamento de Justicia publicó una andanada de comunicados de prensa en defensa del presidente.





Donald Trump, que admite haberlo frecuentado en los años 90, cuando ambos eran figuras sociales de la jet set neoyorquina, afirma haber cortado lazos con él antes de que fuera preocupado por los tribunales, y sostiene también que su relación no era especialmente estrecha. Sin embargo, aparece ocho veces en la lista de pasajeros del avión privado de Jeffrey Epstein entre 1993 y 1996, incluida una vez con el ex financiero y una persona de 20 años como los únicos otros viajeros, dijo un investigador en 2020 en un correo electrónico hecho público el martes.









Otros dos nuevos documentos fueron especialmente comentados este martes: el primero es una carta aparentemente firmada por Jeffrey Epstein y dirigida a Larry Nassar, ex médico del equipo estadounidense de gimnasia condenado a cadena perpetua por cientos de agresiones sexuales. Donald Trump es descrito como “También compartimos nuestro amor por las jóvenes núbiles”.





“Cuando una joven belleza pasaba frente a él, le encantaba “agarrarle el coño””continúa la carta atribuida al ex empresario – la expresión “agarrar a las mujeres por el coño” ya había sido utilizado por el propio Trump en una grabación revelada durante su campaña de 2016. Tras su publicación, el Departamento de Justicia subrayó que estaba examinando el origen de esta carta, asegurando que ciertos elementos ponían en duda su autenticidad, incluido el matasellos colocado en ella.





Una lista de presuntos cómplices mencionados





Otra pieza destacada es un intercambio de correo electrónico de 2019 entre agentes del FBI que discuten la existencia de 10 “cómplices” sospechosos de Jeffrey Epstein en Estados Unidos.





Otros expedientes documentan una solicitud emitida en 2021 por fiscales al club Mar-a-Lago propiedad de Donald Trump en Florida, con las autoridades buscando recuperar documentos que podrían ser potencialmente útiles en el proceso legal contra el cómplice de Jeffrey Epstein.









Otros documentos más describen testimonios recibidos por el FBI durante su investigación. Uno de ellos, que no ha sido corroborado, menciona una fiesta “para prostitutas” que parece haber sido organizado por Jeffrey Epstein en 2000 en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida.





Además del presidente Trump, estos documentos también revelan correspondencia entre un hombre que parece ser el ex príncipe Andrew y Ghislaine Maxwell, que data de 2001 y 2002 y fue enviada desde una cuenta que utilizaba el seudónimo. “El hombre invisible” y firmado ” TIENE “. En un mensaje de agosto de 2001, el autor indica que se aloja en Balmoral, la residencia de verano de la familia real británica en Escocia, y pregunta a Maxwell: “¿Me has encontrado nuevos amigos inapropiados?” » Aunque no se nombra al autor del mensaje, otras pistas parecen apuntar al ex príncipe, privado en octubre de su título real por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Se menciona así a un ayuda de cámara que había servido a esta persona desde la infancia, y a un alejamiento del “RN”una probable referencia a la Royal Navy que Andrew abandonó en julio de 2001.





El Gobierno denuncia afirmaciones “falsas y sensacionalistas”





Estos nuevos documentos han hecho saltar a la oposición. “El Departamento de Justicia debe arrojar más luz sobre quiénes estaban en la lista (de cómplices de Epstein), su implicación y su decisión de no procesar” estas personas, afirmó en un comunicado el líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer.





El Ministerio de Justicia justifica el ritmo de la retransmisión y las modificaciones (páginas enteras, fotos y largos pasajes fueron suprimidos) por el deseo de proteger la identidad de las víctimas. El sábado fueron eliminadas varias fotografías publicadas, una de las cuales mostraba varias fotografías dispuestas sobre un mueble y en un cajón, entre ellas al menos una con Donald Trump. Sin embargo, la fotografía fue publicada nuevamente el domingo por el Ministerio de Justicia, que explicó que la había retirado temporalmente para realizar controles adicionales.





El asunto, que obsesiona a su base partidista, ha avergonzado durante meses a Donald Trump, que intentó en vano impedir la publicación de todo el expediente Epstein. Su gobierno publica estos documentos bajo la obligación de una ley aprobada en el Congreso.









El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que algunos de estos documentos, incluido uno que muestra que el presidente de EE.UU. viajó varias veces en el avión de Jeffrey Epstein, contenían afirmaciones “falso y sensacionalista”. “Si tuvieran credibilidad ya los habrían utilizado” contra Donald Trump, asegura el ministerio, que publica todos estos documentos bajo la presión de una ley aprobada en el Congreso.





El principal interesado, que pasó la mañana del martes en uno de sus campos de golf en Florida (sur), no reaccionó inmediatamente ante la distribución de estas 11.000 nuevas monedas. Donald Trump, que nunca ha sido acusado de actos criminales relacionados con Jeffrey Epstein, habló el martes en su red Truth Social, pero aplaudió la publicación de buenas cifras de crecimiento. También promovió una velada de gala que se retransmitirá el martes por la noche por televisión y de la que fue anfitrión.





“Conocido inocentemente”





El multimillonario de 79 años, que pasa las vacaciones en su residencia de Mar-a-Lago, habló el lunes por primera vez desde que comenzó la publicación del expediente el viernes. Dijo que temía que estos documentos afectaran “la imagen” de personas “Habiendo encontrado inocentemente” Jeffrey Epstein en las fiestas.





Jeffrey Epstein fue acusado de haber montado una vasta red de explotación sexual de niñas menores de edad. Se suicidó en prisión en agosto de 2019 según las autoridades, antes de ser juzgado por estos delitos. Su ex colaboradora Ghislaine Maxwell, acusada por varias presuntas víctimas de haber ayudado a reclutarlas, es la única otra persona procesada en este caso. Actualmente cumple una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos.









Más de diez años antes, el financiero había sido acusado en Florida de utilizar los servicios de prostitutas menores de edad y condenado en 2008 a una pena de prisión reducida de 13 meses, según un acuerdo secreto firmado con un fiscal, que le libró de ser procesado a nivel federal.





El departamento ya había publicado el viernes unos 4.000 archivos relacionados con el caso Epstein, pero no todos, como exige la ley aprobada por el Congreso. Una quincena de víctimas del delito sexual denunciaron el lunes en un comunicado de prensa publicado en X de una redacción “anormal y extremo” de esta primera ráfaga de documentos.