Asunto Epstein: la justicia estadounidense podría publicar un millón de documentos adicionales

Publicado el 25 de diciembre de 2025 a las 10:27,

actualizado el 25 de diciembre de 2025 a las 10:29 a.m. Lectura: 1 min.







El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles 24 de diciembre que examinará “más de un millón de documentos” potencialmente vinculado al asunto Epstein para su posible difusión, lo que podría llevar “varias semanas”. La administración Trump, limitada por el Congreso, comenzó el 19 de diciembre a publicar gradualmente decenas de miles de fotografías y documentos relacionados con el criminal sexual Jeffrey Epstein, que murió en prisión en 2019 antes de su juicio.





Un fiscal de Nueva York y la policía federal “informó al Departamento de Justicia que habían descubierto más de un millón de documentos adicionales potencialmente relacionados con el caso Epstein”según un mensaje del ministerio el









“Nuestros abogados están trabajando incansablemente para revisar estos documentos y realizar los cambios necesarios para proteger a las víctimas, y los publicaremos lo más rápido posible”.aseguró el Departamento de Justicia, dirigido por leales al presidente Donald Trump. “Debido a la enorme cantidad de material, esto podría llevar varias semanas más” advirtió.









Redacciones masivas





La administración Trump ha sido acusada de encubrimiento por la oposición demócrata, que la acusa de distribuir sólo a cuentagotas las piezas del enorme expediente, después de haberlas redactado en gran medida. Una ley aprobada por demócratas y republicanos obliga al Gobierno, al que este asunto avergüenza en gran medida debido a las pasadas relaciones amistosas entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, a publicar el expediente íntegro. El Congreso había fijado como fecha límite el 19 de diciembre para hacerlo, que por lo tanto no fue respetado.









Los primeros tramos de documentos publicados el viernes y el martes arrojan luz sobre la espectacular red de Jeffrey Epstein, quien se suicidó en 2019, según las autoridades, antes de ser juzgado en Nueva York por explotación sexual de menores. También proporcionaron detalles de la relación que tenía con Donald Trump, en particular un correo electrónico de un investigador que indicaba que el republicano de 79 años habría viajado ocho veces en el avión privado de Jeffrey Epstein.





El presidente estadounidense nunca ha sido acusado de actos criminales relacionados con el caso Epstein. Sin embargo, buscó impedir la publicación del expediente, provocando incomprensión entre algunos de sus seguidores.