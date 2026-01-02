Los servicios en línea de La Poste nuevamente afectados por un ciberataque

Publicado el 1 de enero de 2026 a las 09:48 horas,

actualizado el 1 de enero de 2026 a las 11:10 a. m. Lectura: 2 min.







Después de un ataque que perturbó gravemente el seguimiento de los paquetes durante el período navideño, el acceso al sitio de La Poste y Banque Postale volvió a ser muy complicado este jueves 1 de enero por la mañana, y el grupo mencionó hacia las 8:00 un nuevo “ciberataque”.





Según una página de Internet del grupo, este nuevo incidente, que afecta a numerosos servicios en línea vinculados a Correos, comenzó este jueves alrededor de las 03:30 horas.













“Nuestros equipos están haciendo todo lo posible para restaurar la situación lo más rápido posible. Pedimos disculpas por las molestias causadas. Sin embargo, puede acceder a los servicios a continuación » : webmail laposte.net y Digiposte, indicaron el mensaje por la mañana, antes de ser modificado nuevamente hacia las 10:30 horas, para eliminar la referencia al servicio “caja fuerte digital” de Digiposte.





Un ataque previo, “a una escala sin precedentes” según los términos del grupo, había perturbado gravemente el acceso a varios servicios de Correos, incluido el seguimiento de paquetes, desde el lunes 22 de diciembre y durante varios días.





La Poste indicó que todos sus servicios volvieron a estar completamente disponibles cinco días después. Fue un ataque de denegación de servicio: los piratas informáticos aumentan deliberadamente las solicitudes a los servidores de un servicio para saturarlos, haciéndolos inaccesibles para los usuarios comunes.





Un primer ataque reivindicado por un grupo prorruso





El ataque fue reivindicado por el grupo de hackers prorruso NoName057(16), responsable de múltiples operaciones dirigidas principalmente a Ucrania, pero también a sus aliados, incluida Francia.





La Poste presentó una denuncia y la fiscalía de París abrió una investigación confiada a la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) y a la unidad cibernética nacional.





Los ataques de denegación de servicio, a menudo denominados por sus siglas DDoS, no son intrusiones en los sistemas de información, por lo que los piratas informáticos no tienen acceso a datos confidenciales. Su único objetivo es dañar el servicio atacado.





En particular, pueden recurrir a una red de máquinas pirateadas que multiplican la fuerza de ataque y saturan los servidores atacados. Este ataque anterior no impidió la distribución de paquetes y cartas por parte de Correos, de los cuales 2 millones sólo el día 24 de diciembre.





El acceso al sitio y a la aplicación del Postal Bank también se restableció más rápidamente que el seguimiento de paquetes.





Hackers arrestados en julio





A principios de diciembre, la autoridad bancaria europea advirtió sobre una inestabilidad geopolítica que creaba riesgos operativos para los bancos del continente, en particular en lo que respecta a los ataques de denegación de servicio.





Las agencias Europol y Eurojust, en una operación que implicó a una docena de países, anunciaron en julio haber detenido a dos personas, en Francia y España, vinculadas al grupo de hackers NoName057.





También se emitieron siete órdenes de arresto contra sospechosos que residen en Rusia, dijo Europol. El grupo de piratas informáticos se había centrado en infraestructuras importantes en Europa, como proveedores de electricidad y transporte público.