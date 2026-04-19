Trump ataca violentamente al Papa León XIV que llamó a la paz

Intercambios cada vez más bruscos. Después de un virulento discurso contra la guerra del Papa estadounidense León XIV, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una violenta diatriba contra él en las redes sociales el domingo por la noche.

En una de sus críticas más virulentas a los conflictos que avivan el planeta, particularmente en Oriente Medio, León XIV declaró el sábado que la fe es necesaria “para afrontar juntos este dramático momento de la historia”. “¡Basta de idolatría hacia uno mismo y el dinero! ¡Basta de demostraciones de fuerza! ¡Basta de guerras! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”lanzó el Papa estadounidense durante una vigilia de oración por la paz en la Basílica de San Pedro en Roma.

“Queridos hermanos y hermanas, ciertamente hay responsabilidades imperativas que incumben a los dirigentes de las naciones. Les clamamos: ¡parad! ¡Es hora de hacer la paz! ¡Siéntaos a la mesa del diálogo y de la mediación, y no a la mesa donde se planifica el rearme y se deciden acciones asesinas! »dijo también.

Como lo ha hecho en el pasado, no mencionó a ningún líder político por su nombre ni destacó a ningún país en particular. Desde su elección en mayo de 2025, León XIV, nacido en Chicago, ha adoptado una posición clara contra determinadas decisiones de la administración Trump, manteniendo abiertos los canales de comunicación.

No hizo falta mucho para provocar el enfado del inquilino de la Casa Blanca. “No soy un gran admirador del Papa León. Es una persona muy progresista y un hombre que no cree en la lucha contra el crimen”.dijo Donald Trump a los periodistas en la base militar de Andrews en Maryland el domingo. Acusó al soberano pontífice de “jugar con un país que desea adquirir armas nucleares”en referencia a Irán.

Poco después, el presidente estadounidense publicó un largo mensaje en su red Truth Social, acusando a León XIV de apoyar el programa de armas nucleares iraní, de haberse opuesto a la operación militar estadounidense en Venezuela en enero y de reunirse con simpatizantes del ex presidente demócrata Barack Obama, entre otros.

“El Papa León es DÉBIL en materia de criminalidad y catastrófico en política exterior”comienza el mensaje del presidente estadounidense. Sostiene además que León XIV fue nombrado Papa “simplemente porque es americano, y (la Iglesia, nota del editor) Pensé que esta sería la mejor manera de tratar con el presidente Donald. J.Trump »afirmando: “León no estaría en el Vaticano si yo no estuviera en la Casa Blanca. »

“No quiero un Papa que critique al presidente de los Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido, de manera abrumadora, que es reducir el crimen a mínimos históricos y crear el mercado de valores más grande de la historia”.escribió también el presidente republicano.

Donald Trump acompañó su mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial donde encarna… Cristo. Aparece en esta imagen con una toga blanca y roja, colocando su mano en la frente de un paciente en una cama de hospital, rodeado de gente en oración, y sobre un fondo de la bandera estadounidense, la Estatua de la Libertad, aviones de combate, águilas y otras figuras en el cielo.

Este lunes 13 de abril, el Papa León “la intención de entrar en un debate” con Donald Trump, en respuesta a las críticas al presidente estadounidense. “No soy político, no pretendo entrar en un debate con él, el mensaje es siempre el mismo: promover la paz”dijo a los periodistas a bordo del avión que lo llevaba a Argelia. Al inicio de una gira de once días por África, interrumpida incluso antes de su inicio por fuertes críticas del presidente estadounidense, el Papa aseguró que no había ” miedo “ de su administración.

El lunes, el presidente estadounidense declaró que no tenía intención de pedir disculpas al Papa León XIV, a quien calificó de “muy débil”.

“El Papa León hizo declaraciones falsas. Se opuso vehementemente a lo que yo hice con respecto a Irán, y no podemos aceptar un Irán con armas nucleares”.dijo Donald Trump desde la Casa Blanca.

Donald Trump también estimó que el Papa “mostró una gran debilidad ante la delincuencia y otras cosas”.