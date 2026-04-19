Presidencial: los miembros de LR eligen oficialmente a Bruno Retailleau como candidato

Publicado el 19 de abril de 2026 a las 18:58 horas, actualizado el 19 de abril de 2026 a las 7:45 p.m. Lectura: 3 min.

Los republicanos optaron por nominar al jefe del partido, Bruno Retailleau, como su candidato para las elecciones presidenciales de 2027 con el 73,8% de los votos durante una consulta, descartando la organización de unas primarias internas en junio, indicó LR en un comunicado de prensa este domingo 19 de abril.

La propuesta de unas primarias cerradas reservadas exclusivamente a los candidatos de LR sólo obtuvo el 12,2%, mientras que la que preveía abrirlas a sus partidarios obtuvo apenas mejores resultados (14%), afirmó el partido, subrayando que la participación alcanzó el 60,01%, es decir, cerca de 46.000 electores de los aproximadamente 76.000 miembros llamados a las urnas.

Esta gran victoria de los electores aporta sin duda legitimidad al jefe de LR, que se lanzó a las elecciones presidenciales en febrero antes de la consulta. Pero no corta de raíz la idea de unas primarias abiertas en otoño para designar un único campeón para la derecha y el centro.

Este resultado era de esperar: el partido era tanto más complicado cuanto que ningún rival había expresado su deseo de enfrentarse al ex Ministro del Interior, que había ganado la presidencia del partido hace apenas un año con el apoyo del 75% de los militantes frente a Laurent Wauquiez. En ese momento, este duelo había aumentado el número de miembros a más de 120.000, pero esta vez solo había alrededor de 76.000.

“Les prometo a partir de ahora llegar hasta el final para que nuestras ideas triunfen”escribió sobre X le Vendéen, prometiendo ser candidato de ” reunión “ Y “en un año, el presidente de la recuperación de Francia”. Con esta puntuación, “el debate está dirimido en el seno de LR”asegura un líder del partido que se alegra de que su partido sea por el momento el único de derecha que ha consultado a sus miembros sobre las elecciones presidenciales.

Aunque las encuestas le sitúan muy por detrás del ex primer ministro Edouard Philippe, el presidente del partido no cede: “Nuestras curvas se cruzarán en otoño”asegura, convencido de que los franceses están cansados ​​de “al mismo tiempo” y no están dispuestos a renovar “un macronista” en el Elíseo el año que viene. Ansioso por distanciarse, repite repetidamente que fue “un ministro de convivencia” durante el año que pasó en Beauvau en los gobiernos de Michel Barnier y François Bayrou.

Destacando su experiencia, Bruno Retailleau, de 65 años, también dice estar convencido de ser el mejor situado para vencer a Jordan Bardella en la segunda vuelta si la justicia excluye definitivamente a Marine Le Pen de la carrera en julio. Su entorno confirma su deseo de recuperar a los votantes de LR que partieron para la manifestación nacional.

Una ambición que hace sonreír a la Unión de Derechos por la República (UDR), el partido de Eric Ciotti, el exjefe de LR que se alió con RN hace dos años y que se esfuerza por deleitar a los votantes republicanos. “Para esta consulta, LR movilizó a los pocos militantes que les quedan y a quienes traicionarán una vez más”bromea uno de sus ayudantes.

Su nombramiento por LR no silenciará a sus rivales: Laurent Wauquiez, partidario de unas primarias abiertas que irían del lado macronista “Gérald Darmanin a Sarah Knafo” del partido ultraderechista Reconquista, votó en blanco y denunció “un juego de tontos”.

Entre los dirigentes del partido que el año pasado apoyaron a Bruno Retailleau contra Laurent Wauquiez, muchos rechinan los dientes. El ultraliberal David Lisnard cerró de golpe la puerta del partido y se lanzó solo a la carrera por el Elíseo, Jean-François Copé blande la amenaza de una “cisma” y Xavier Bertrand prepara su propia candidatura. Lo mismo le ocurre a Michel Barnier, el ex primer ministro que defiende la idea de un cónclave para designar un candidato único entre la derecha y el centro. Y unas horas antes de que se anunciaran los resultados el domingo, dijo que se sentía “capaz de ser Presidente de la República”que se reunirá en otoño, en un momento en el que la abundancia de solicitudes tendrá que calmarse.

No se trata de esperar a que Bruno Retailleau, empujado por su entorno a “acelerar”. “Somos outsiders y necesitamos sumar puntos”explica un familiar que pide al jefe de LR que forme su equipo de campaña esta semana. Durante las próximas semanas, Bruno Retailleau seguirá desarrollando su programa, enumerando sus propuestas sobre las instituciones o la familia.