La campaña de LFI marcada por incidentes y amenazas.





Lanzamientos de harina y latas durante una reunión en el Norte, amenazas de muerte en Estrasburgo y Toulouse: a medida que se acerca la primera vuelta de las elecciones municipales, varios candidatos de la Francia Insumisa denuncian una campaña marcada por actos de intimidación.









Según esta fuente, una decena de perturbadores irrumpieron a primera hora de la tarde en la sala donde se celebraba la reunión pública que reunía a un centenar de participantes. Blandiendo carteles con mensajes como “Justicia para Quentin”, en referencia al asesinato del activista radical de extrema derecha Quentin Deranque en febrero en Lyon, se posicionaron frente al escenario antes de lanzar varios proyectiles, entre ellos sangre, harina y latas falsas.





La policía intervino y realizó cuatro arrestos. Luego se pudo reanudar la reunión y no se reportaron heridos.













Desde su cuenta X, el líder del LFI, Jean-Luc Mélenchon, acusó “Quince neonazis encapuchados de París y del Norte” ser responsable de la acción y bienvenido “los camaradas del servicio de seguridad Insoumis que protegieron a los participantes y controlaron a los matones sin violencia”. El diputado del LFI, Aurélien Le Coq, presente en la reunión, denunció también el “una nueva etapa del giro fascista”.









Al mismo tiempo, en Estrasburgo, un candidato rebelde afirma haber sido amenazado de muerte durante una operación de pegado de carteles. Jamila Haddoum, trabajadora social de 44 años, que ocupa la décima posición en la lista del LFI encabezada por Florian Kobryn, presentó una denuncia tras el incidente ocurrido el viernes por la tarde en el centro de la ciudad. Según Florian Kobryn, un hombre armado con un cuchillo atacó a la activista gritándole: “Voy a cortarte el cuello”.mientras lo insultaba por “Mierda de izquierdas”, “puta” Y “puta.” La escena ocurrió mientras ella estaba con sus hijos de 15 y 16 años. Se presentó una denuncia, dijo en un comunicado Florian Kobryn, condenando la violencia. “inaceptable.













En Alto Garona, el candidato del LFI a la alcaldía de Toulouse, François Piquemal, también anunció su intención de presentar una denuncia tras haber recibido amenazas de muerte. Según su equipo, el martes se entregaron en la oficina de campaña rosas acompañadas de un mensaje de condolencia deseándole “una muerte violenta” y referencias de extrema derecha. “Estas amenazas se producen dos semanas después de la divulgación en un sitio web de las contraseñas digitales y la dirección personal de François Piquemal, debido a su apoyo a los habitantes de Gaza”añade la lista “Demain Toulouse”.









En un mensaje publicado en X, François Piquemal aseguró que no cederá a las presiones. “Con el debido respeto a la extrema derecha, llevaremos a la izquierda sólida con su apoyo al Capitolio. Nadie nos hará bajar la cabeza”.