Trump amenaza con nuevos aranceles aduaneros a ocho países europeos, incluida Francia, “hasta la venta total de Groenlandia”

Publicado el 17 de enero de 2026 a las 17:59 horas. Lectura: 1 min.







El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado 17 de enero con imponer nuevos derechos de aduana, de hasta el 25%, a productos procedentes de una serie de países europeos. “hasta la venta total de Groenlandia”.





“A partir del 1 de febrero”Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un recargo del 10% sobre los bienes enviados a Estados Unidos, escribió Donald Trump en su red Truth Social.





“El 1 de junio de 2026 los derechos de aduana se incrementarán al 25%” y se aplicarán “hasta que se llegue a un acuerdo para la venta total y completa de Groenlandia”dijo.









Un “juego muy peligroso”





El inquilino de la Casa Blanca también acusó a varios países europeos de jugar un papel “juego muy peligroso” en Groenlandia. “Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia viajaron a Groenlandia con un propósito desconocido. (…) Estos países, que están jugando este juego tan peligroso, han asumido un riesgo inaceptable”.escribió el presidente estadounidense en un largo mensaje en su red Truth Social.









“Después de siglos, es hora de que Dinamarca lo devuelva: ¡la paz mundial está en juego!” China y Rusia quieren Groenlandia y Dinamarca no puede hacer nada al respecto »añadió el presidente estadounidense.