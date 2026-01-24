miles de muertos, el ayatolá Ali Jamenei acusa a Donald Trump… Actualización sobre las manifestaciones





Casi tres semanas después del inicio de las grandes manifestaciones en Irán, la ola de protestas parece haber sido sofocada por una feroz represión que dejó miles de muertos, estimaron expertos y ONG el viernes 16 de enero. Iniciadas el 28 de diciembre en Teherán por comerciantes contra el coste de la vida, estas manifestaciones cobraron verdadero impulso el 8 de enero, desafiando abiertamente a la República Islámica instaurada en 1979. Luego, las autoridades cortaron Internet, una decisión destinada a ocultar “brutalidad” represión, según grupos de derechos humanos.





• Entre 3.400 y 20.000 muertes según estimaciones





Por primera vez, las autoridades iraníes facilitaron el viernes cifras de detenciones: unas 3.000 personas fueron detenidas, según responsables de seguridad citados por la agencia de prensa iraní Tasnim, que señala con el dedo a “individuos armados” Y “miembros de organizaciones terroristas”.





La realidad es mucho más oscura, sostiene Iran Human Rights (IHR). Esta ONG con sede en Noruega informa actualmente de unas 20.000 detenciones y de al menos 3.428 personas asesinadas, casos verificados por ella misma o por fuentes independientes. Otras evaluaciones dan más de 5.000 muertes, o incluso 20.000, según el IHR, y el corte de Internet dificulta el trabajo de verificación para las ONG y los medios de comunicación. El canal de oposición Iran International, que opera desde el extranjero, afirma por su parte que al menos 12.000 personas murieron, citando altas fuentes gubernamentales y de seguridad.









Para Mahmood Amiry-Moghaddam, director del IHR, las autoridades iraníes han “Cometió uno de los crímenes más graves de nuestro tiempo”. el invoca “testimonios directos horripilantes” informar “manifestantes asesinados a tiros cuando intentaban huir, el uso de armas de guerra y la ejecución en la calle de manifestantes heridos”. “Las masacres perpetradas por las fuerzas de seguridad iraníes desde el 8 de enero no tienen precedentes en el país”opina también Lama Fakih, directora de programas de la ONG Human Rights Watch.





• Nuevo llamado a manifestarse de Reza Pahlavi





Si el movimiento parece estancarse, el hijo del ex Sha de Irán, exiliado en Estados Unidos, se declaró convencido de que la República Islámica “caer”. “No es una cuestión de ‘si’, sino de ‘cuándo'”dijo Reza Pahlavi a la prensa en Washington. Desde el inicio del movimiento, el hijo del ex Sha de Irán ha hecho numerosas declaraciones.





En una publicación en las redes sociales, llamó a los iraníes a salir a las calles nuevamente el sábado y domingo a las 8 p.m. hora local “con ira y protesta”.





• Una recuperación muy leve de Internet





La ONG de vigilancia de la ciberseguridad Netblocks anunció el sábado que había detectado un “muy claro” Reanudación de la actividad de Internet en Irán después de más de 200 horas de interrupción vinculada al movimiento de protesta. “Las mediciones muestran un aumento muy leve en la conectividad en Irán esta mañana después de las 200 horas”indica esta organización en sus redes sociales.









Sin embargo “La conectividad general se mantiene en torno al 2% de los niveles habituales y no hay señales de recuperación significativa”añade.





• El líder supremo de Irán señala con el dedo a Trump





El sábado, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que Irán debe ” romper las espaldas de los sediciosos”. “No pretendemos llevar al país a la guerra, pero no perdonaremos a los criminales nacionales (…) incluso peores que los criminales nacionales, los criminales internacionales, tampoco los perdonaremos”declaró a sus seguidores con motivo de una fiesta religiosa. “Por la gracia de Dios, la nación iraní debe acabar con el pueblo sedicioso, tal como acabó con la sedición”añadió.





El líder supremo de Irán también acusó al presidente estadounidense Donald Trump de ser “víctima culpable” que ocurrió durante las recientes protestas. “Consideramos culpable al presidente estadounidense por las víctimas, los daños y las acusaciones que hizo contra la nación iraní”declaró durante su discurso.









“Fue un complot americano”dijo, añadiendo que “el objetivo de Estados Unidos es tragarse a Irán (…) el objetivo es colocar a Irán bajo dominación militar, política y económica”.





• El espectro de una acción militar estadounidense se aleja





En el frente diplomático, la amenaza de una nueva acción militar de Estados Unidos contra Irán parece estar retrocediendo, después de que sus aliados del Golfo intervinieran ante Donald Trump. El presidente estadounidense había aumentado sus amenazas de intervención en las últimas semanas, antes de afirmar el miércoles haber sido informado. “por fuentes muy importantes” eso “Las matanzas han terminado”.





Si bien Vladimir Putin aún no había hablado públicamente sobre la situación en Irán, habló el viernes con el presidente iraní, quien le agradeció el apoyo de Moscú. La víspera, durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el embajador ruso Vassili Nebenzia había criticado a Estados Unidos “Avivando las tensiones y alimentando la histeria”.





El Kremlin anunció que Vladimir Putin también habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Este último habló el jueves con Donald Trump y le pidió, según el New York Times, que no intervenga militarmente.







