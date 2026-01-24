J. D. Vance, un vicepresidente a la sombra de Trump que se prepara para el futuro imitando a su maestro

Retrato

El vicepresidente estadounidense lleva un año sin tropiezos a la sombra de Donald Trump. Más ideólogo y más peligroso, este Rastignac, tardío pero celoso partidario del trumpismo, está preparando las elecciones de 2028.





“Durante la reunión, Xi Jinping se sentó rodeado de seis funcionarios. Y cada uno de ellos permaneció así. » Donald Trump se pone rígido, adopta la postura del soldado, con las manos detrás de la espalda y la barbilla en alto. Este 5 de noviembre de 2025, el rey reunió a su corte, funcionarios electos y miembros de su administración, en la Casa Blanca para darles una lección sobre cómo mantener un régimen autoritario. “El presidente Xi no les dejó decir una palabra. Nunca en mi vida había visto a hombres tan aterrorizados. Quiero que mi oficina se comporte así. » Trump luego se dirige a su vicepresidente: “J.D. nunca se comporta así. J.D. interfiere en las discusiones. Quiero tener esto al menos durante unos días, ¿vale, J.D.? » El interesado se ríe a carcajadas, como si sólo fuera una broma. James David Vance, conocido como J. D. Vance, aprendió a manipular el ego de su jefe. Caminando por el alambre de la vicepresidencia. Existir a tu manera única a la sombra del gurú.





Desconocido durante su nominación como compañero de fórmula en la candidatura presidencial republicana en julio de 2024, su cara de niño barbudo está ahora omnipresente: en los memes de la red X (antes Twitter), en los sofás de la Oficina Oval e incluso en las gradas del planeta, desde Múnich hasta Jerusalén. Una evolución…