Trump amenaza a los europeos, Irán restablece parcialmente Internet, el dilema de Lecornu... Cinco cosas para recordar del fin de semana





¿Recibiste alguna noticia? Aquí tenéis la principal información para recordar del sábado 17 y domingo 18 de enero.





• Trump amenaza a los europeos por Groenlandia





En un mensaje agresivo, Donald Trump acusó el sábado a ocho países europeos -entre ellos Francia- de jugar “un juego muy peligroso” en Groenlandia, después de enviar soldados allí en respuesta a los intentos estadounidenses de apoderarse del inmenso territorio autónomo danés.





El presidente estadounidense amenazó a estos países con imponer nuevos derechos de aduana hasta“Se llegue a un acuerdo para la venta total y completa de Groenlandia”. Este recargo del 10% será efectivo a partir del 1 de febrero y podría subir al 25% el 1 de junio, afirmó Donald Trump.









“Las amenazas de recargos aduaneros socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de llevar a nuestros países a una espiral peligrosa”respondió Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido, asegurando que “continuarán permanecer unidos » Y “decididos a defender (su) soberanía”.





Si las amenazas de Donald Trump se cumplieran, Emmanuel Macron advirtió que pediría “activación del instrumento anticoerción” de la UE. Este sistema, creado en 2023, pretende dar respuesta a cualquier país que utilice armas comerciales para presionar a uno de los 27 Estados miembros pero que nunca antes se haya utilizado.





• El ejército sirio recupera territorios de los kurdos





Más de un año después de la caída de Bashar al-Assad, el ejército sirio recuperó el domingo el campo petrolero más grande de Siria de manos de las fuerzas kurdas, continuando su ofensiva en el norte y el este del país donde el presidente islamista sirio Ahmad al-Charaa quiere extender su autoridad.





Después de desalojar a los kurdos de Alepo la semana pasada, sus tropas se acercan ahora a Raqa, antigua capital de facto del Estado Islámico, en la provincia del mismo nombre, donde anunciaron el domingo que habían tomado el control de la ciudad de Tabqa. La minoría kurda aprovechó el caos de la guerra civil, que terminó en 2024, para apoderarse de vastos territorios en Siria, incluidos yacimientos de petróleo y gas.









Aprovechando este rápido avance de las fuerzas sirias, el presidente sirio Ahmad al-Chareh anunció el domingo que había firmado un acuerdo de alto el fuego con el líder de las fuerzas kurdas en Siria, Mazloum Abdi.





La presidencia publicó el texto del acuerdo firmado de 14 puntos, que incluye la integración de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y las fuerzas de seguridad kurdas en los ministerios de Defensa e Interior, la entrega inmediata al gobierno de las provincias controladas por los kurdos de Deir Ezzor y Raqa, y el cuidado por parte de Damasco de los prisioneros del grupo Estado Islámico y sus familias retenidos en prisiones y campos controlados por los kurdos.





• Presupuesto: el PS no debería censurar al gobierno





El resultado parece cercano en el presupuesto de 2026. Satisfecho con el “victorias logradas” Tras los últimos anuncios presupuestarios de Sébastien Lecornu, el Partido Socialista se comprometió el sábado a no censurar al gobierno siempre que no financie estas nuevas medidas. “a espaldas de los franceses” pero en parte de las grandes empresas.





Invitado del informativo TF1, el primer secretario del PS Olivier Faure anunció que propondrá a sus adjuntos “no censurar” el gobierno con dos condiciones: “lo primero es tener el ejemplar completo (presupuesto, nota del editor), para que no haya vaguedades” ; “La segunda es que la financiación de todas estas victorias obtenidas no sea a costa de los franceses”.









El Primer Ministro debería detallar estas medidas “en una carta enviada el lunes a todos los parlamentarios para que todos puedan posicionarse”precisó la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin. A falta de mayoría para votar, tendrá que elegir si recurre al artículo 49.3 o a una ordenanza (artículo 47 de la Constitución).





• En Irán se restablece el acceso limitado a Internet





Diez días después de un apagón total de las comunicaciones destinado a enmascarar una represión violenta, el domingo se restableció en Irán el acceso limitado a Internet, según la ONG Netblocks. “Los datos de tráfico indican un retorno significativo de algunos servicios en línea, incluido Google, lo que sugiere que se ha restablecido el acceso fuertemente filtrado, lo que corrobora los informes de los usuarios sobre una recuperación parcial”escribe la ONG de vigilancia de la ciberseguridad en un mensaje en las redes sociales.





Sábado por la tarde, “Las autoridades competentes han anunciado que el acceso a Internet se restablecerá progresivamente”anunció la agencia de noticias Tasnim, sin dar más detalles. Bloqueadas desde hace días, las llamadas telefónicas al extranjero fueron restablecidas el martes y los intercambios por SMS el sábado.









Las autoridades, que afirman haber recuperado el control de la situación, reabrieron también el domingo escuelas, cerradas durante una semana, y universidades, anunció la televisión estatal.





El airado movimiento desatado el 28 de diciembre en Teherán por comerciantes fue sofocado por una represión descrita como “masacre” por grupos de derechos humanos, gracias a un corte de comunicaciones establecido hace diez días. Al menos 3.428 manifestantes murieron, según el último informe de Derechos Humanos de Irán (IHR), cuyas cifras cita la ONU. Otras estimaciones sitúan el número de muertos en más de 5.000, o hasta 20.000.





El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, dijo el domingo que cualquier ataque contra el líder supremo Ali Khamenei, detentador del poder en Irán, sería una declaración de guerra, en reacción a Donald Trump, que pidió encontrar un nuevo líder.





• La familia de El Hacen Diarra denuncia violencia policial





La familia de El Hacen Diarra, un mauritano de 35 años que murió durante la noche del miércoles al jueves mientras se encontraba bajo custodia policial en una comisaría de París, presenta una denuncia por “violencia intencional con resultado de muerte”.









esta queja “Es necesario dada la falta de remisión a un juez de instrucción por parte del fiscal, mientras que las circunstancias de esta tragedia están marcadas por pruebas abrumadoras”subraya su abogado, Yassine Bouzrou. Denuncia, con apoyo en vídeo, la violencia policial y solicita el nombramiento de un juez de instrucción.





En imágenes filmadas por la noche por los vecinos, podemos ver a dos policías, uno de los cuales, de rodillas, lanza dos puñetazos hacia un hombre inmovilizado en el suelo, antes de la llegada de sus compañeros en coche, un minuto después.









De trescientas a cuatrocientas personas se reunieron el domingo en homenaje a El Hacen Diarra. Los participantes guardaron un minuto de silencio a los pies de la residencia de trabajadores inmigrantes donde residía y delante de la cual fue detenido, a dos pasos del cementerio de Père-Lachaise, en el distrito 20.