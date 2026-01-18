¿Por qué se blande la bandera monárquica en las manifestaciones?

para ir más lejos





Para cada levantamiento popular, su símbolo. Y parece que el movimiento de protesta iraní contra el régimen de los mulás, que comenzó el 28 de diciembre de 2025 y desde entonces ha sido duramente reprimido, ha encontrado su origen en una bandera: un estandarte blanco, rojo y verde, con, en el centro, un león dorado, un sol y una corona. ¿Como una sensación de déjà vu? De hecho, es la bandera del antiguo régimen monárquico del Sha. Entonces, ¿qué deberíamos ver detrás de este símbolo?





• Varias manifestaciones bajo el signo de la bandera monárquica





En los últimos días, esta bandera ha sido utilizada en manifestaciones en todo el mundo. El sábado 10 de enero, entre vítores de la multitud reunida frente a la embajada de la República Islámica de Irán, cerca de Hyde Park, en el centro de Londres, un manifestante subió al balcón del edificio para quitar la bandera oficial e instalar el emblema de la monarquía del Sha. Si la policía retiró rápidamente el estandarte, el símbolo tuvo tiempo de impregnar la mente de la gente. “Democracia para Irán, Rey Reza Pahlavi. Justicia para Irán »gritaron los manifestantes al unísono.









Esta bandera, reconocible gracias al león de oro, ya había sido vista durante varias manifestaciones en apoyo de Irán a principios de enero, en particular en Estados Unidos, donde se ha refugiado Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán. En los días siguientes, lo encontramos en París, Berlín, Bruselas, pero también en Irán, en Khorramabad, donde se filmó a los manifestantes, bandera en mano, encima de una estatua.





• Un símbolo que enciende Internet





Desde el fin de semana del 10 y 11 de enero, esta bandera también invadió las redes sociales, en señal de protesta contra la República Islámica de Irán. Un régimen ampliamente cuestionado por última vez en 2022, tras la muerte de Mahsa Amini, esta joven iraní detenida por la “policía de la moral” porque llevaba mal ajustado el velo.









Figuras públicas se han hecho con esta bandera, en particular, como la modelo Negzzia, refugiada política en Francia, que abandonó Irán en 2017 tras ser amenazada con cien latigazos por posar en lencería. Criticando abiertamente a la República Islámica de Irán, escribió en Instagram: “¡Incluso cambiaron la bandera de nuestro país! ¡Pero recuperaremos nuestro Irán! ¡La bandera de Irán! ¡El león y el sol! ¡El símbolo de Irán!” ¡El símbolo de nuestra historia! “.





Tik Tok, Instagram, Facebook… la bandera está en todas partes, y casi se convierte en un tendencia. Incluso leemos que en la red social aún no está clara la fecha de este cambio. Algunos sugieren que es anterior a las protestas contra el régimen.









Por su parte, el hijo del Sha, Reza Pahlavi, exiliado en Estados Unidos desde 1979 y que se presenta como una figura de la oposición a la República Islámica, pidió “fuera de Irán” tiene “adornar con la bandera nacional de Irán” embajadas y consulados. En una entrevista con Fox News el domingo, Reza Pahlavi dijo que “Listo para regresar a Irán lo antes posible”para liderar la transición. Sin embargo, asegura que no reclama el trono. Pero el ex príncipe heredero sigue siendo una figura divisiva, incluso dentro de la muy dividida oposición iraní.









• ¿Nostalgia por el antiguo régimen?





¿Es la exigencia de esta bandera monárquica iraní en Irán una demostración de nostalgia por el régimen del Shah? Difícil avanzar. La referencia a la monarquía es indiscutible: el león y el sol (Shir-o-Khorshid en persa) son emblemas de la Persia real. Aparecieron en la bandera iraní desde 1576 hasta 1979.









Sin embargo, las atrocidades cometidas bajo la República Islámica no borran la represión política llevada a cabo bajo la monarquía iraní (1925-1979). El Sha de Irán, Mohammad Reza Shah Pahlavi, es reconocido por haber llevado a cabo importantes reformas como el derecho al voto de las mujeres en 1963 y la industrialización. Aún así, el régimen también se basó en una concentración extrema de poder, el partido único Rastakhiz, o en la caza de oponentes, incluida una fuerza de policía política, el SAVAK.





• La reapropiación de un símbolo





No es la primera vez que un pueblo se apropia o se reapropia de una bandera como símbolo de emancipación y lucha. Varios pueblos han desafiado las normas reclamadas por regímenes autoritarios y represivos, a veces retomando las de antaño.





En Siria, y particularmente con la caída de Bashar al-Assad en 2024, la bandera tricolor de la oposición –verde, blanca y negra, decorada con tres estrellas rojas– comenzó a competir con la bandera oficial, compuesta por franjas rojas, blancas y negras y marcada con dos estrellas verdes en el centro. Este último había sido establecido desde la llegada al poder de Hafez al-Assad, el padre de Bashar. Además, en diciembre de 2024, en varias embajadas sirias en todo el mundo, como la de Madrid, la antigua bandera adherida al régimen de Bashar-al-Assad fue sustituida por la de la oposición siria.









Pero este también fue el caso en Libia en 2011, cuando los manifestantes rechazaron la bandera totalmente verde, instaurada por el dictador Muammar Gaddafi en 1977, prefiriendo la antigua bandera del rey Idris I.ejemderrocado por el ejército en 1969. Este retorno al símbolo de la monarquía fue más un gesto de protesta que un apoyo absoluto a la realeza abolida en 1969. Posteriormente no se restableció en su estado actual.