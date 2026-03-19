Tres momentos tensos del debate Dati, Grégoire, Chikirou





Una pelea más que un debate. Esto es lo que se desprende del (único) debate televisivo entre los candidatos de la segunda vuelta de las elecciones municipales de París, que tuvo lugar el miércoles 18 de marzo en BFM-TV y Le Figaro TV. Un debate en el que se enfrentaron Emmanuel Grégoire, candidato de la izquierda unida fuera del LFI, Rachida Dati, candidata de LR-Modem-Horizons, y la rebelde Sophia Chikirou, invitada tardía. Vivienda, ecología, seguridad, los candidatos desplegaron su programa durante un largo debate, interrumpiéndose periódicamente.









El debate empezó con fuerza cuando Rachida Dati atacó con fuerza, desde los primeros minutos, con su ángulo de ataque favorito: el escándalo de la violencia sexual en la educación extraescolar de París. Acusa a su oponente socialista de ser “ responsable de todo » y tener “ niños delincuentes reclutados “. Una acusación repetida varias veces durante dos horas. “ es una realidad “, se atreve el candidato. “ es una mentira », responde punto por ojo Emmanuel Grégoire.









“Vamos a recomponerlo todo”prometió Emmanuel Grégoire, blanco de sus dos competidores por este escándalo que afectó a la campaña municipal. Sophia Chikirou aseguró que liberaría 19 millones de euros adicionales al año para actividades extraescolares.









A lo largo de la primera parte del debate, Rachida Dati y Sophia Chikirou se encontraron por turno con Emmanuel Grégoire, quien distinguió su “ competidores » de su “ oponentes » y aseguró tener una sola oponente, Rachida Dati.









Durante el debate, en medio de interminables secuencias en las que Rachida Dati hablaba al vacío por encima de la voz del candidato socialista, éste pudo responder, con calma, acusando al candidato de LR de “ culpa moral » para simpatizar con la extrema derecha y Sarah Knafo. “ Imaginemos por un momento a Jacques Chirac elegido alcalde de París con el apoyo de Jean-Marie Le Pen “, se deja llevar, respecto a la retirada del candidato zemmourista de la campaña, para hacer ” barricada a la izquierda » y el apoyo de ejecutivos de RN, incluido Jordan Bardella. “ Parece el comité de apoyo de Marine Le Pen. Es una falta moral”presiona Emmanuel Grégoire.









Preguntada sobre su proceso en septiembre por corrupción y tráfico de influencias en el asunto Renault-Nissan, Rachida Dati denunció la “ataques extremos” Por Emmanuel Gregoire.













Al otro lado del escenario, Sophia Chikirou, que no quería quedarse atrás, intentó interferir varias veces en la justa verbal del duelo anunciado para la velada. Al igual que Rachida Dati, lanzó críticas a Emmanuel Grégoire desde el principio y recordó las palabras del alcalde del PS del Centro de París, apoyo de Emmanuel Grégoire, Ariel Weil: “ Dijo que preferiría perder París que aliarse con LFI. Suena más a Hitler que a Frente Popular. », Se atreve ella también, la candidata rebelde. La candidata de LFI sintió que estaba “el único oponente real” al candidato de la derecha y del centro.









“París no necesita un alcalde de ricos después de haber tenido un presidente de ricos”afirmó Sophia Chikirou, enfrentando a los dos favoritos de la votación espalda con espalda. “Señora Dati, espero que la saquemos (…) Se acabó el derecho. Hacen demasiado daño a la gente”.sin embargo atacó, reprochando a Emmanuel Grégoire haber querido “seguir la misma política” con “el mismo presupuesto”. “En lo que respecta a los negocios, no estoy para ello, la gente viene a mí por un caso de cafeteras y microondas”bromeó Sophia Chikirou, que será juzgada en mayo por fraude.









Emmanuel Grégoire, líder de la primera vuelta (37,98%), estimó que Sophia Chikirou, que quedó tercera, era su “competidor”. Reconoció la ex primera diputada de Ana Hidalgo “puntos comunes” con la diputada Insoumise que mantuvo su lista después de la “negativa” del candidato a fusionarse. Pero “dureza” de la campaña de Sophia Chikirou contra él “hacía imposible cualquier alianza”dijo.