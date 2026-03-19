Ataque a una sinagoga de Michigan: lo que sabemos





Un individuo fue asesinado el jueves 12 de marzo después de un intercambio de disparos con guardias de seguridad en una sinagoga en West Bloomfield, Michigan. Esto es lo que sabemos.









Videos en redes sociales y televisoras de todo el país mostraban un edificio presentado como la sinagoga Temple Israel del que escapaba humo negro. Temple Israel se presenta como la sinagoga más grande del judaísmo reformista en Estados Unidos, el principal movimiento del país, caracterizado por un enfoque moderno, inclusivo y liberal.









Según Fox News, el sospechoso condujo su coche hacia el edificio y el vehículo se incendió. Se lanzó una vasta operación policial. La alerta la dio la policía estatal el día X a las 12:30 horas. hora local.









El atacante murió, anunciaron varios medios estadounidenses. Su muerte fue confirmada por el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, quien también informó sobre un guardia de seguridad herido. Esta persona fue llevada al hospital y “debería estar bien”dijo Michael Bouchard, que habló con los medios cerca de la sinagoga Temple Israel, rodeada por policías y vehículos de emergencia.





Poco antes, el sheriff del condado de Oakland informó en CNN que“Al menos un individuo se presentó en el templo. Los agentes de seguridad lo vieron y se produjo un intercambio de disparos.. “Llevamos dos semanas hablando de la posibilidad, lamentablemente, de que esto suceda. Así que no ha faltado preparación”añadió el sheriff, en alusión a la ofensiva armada de Estados Unidos e Israel sobre Irán.





Según el sheriff, el sospechoso se estrelló solo contra las puertas del edificio mientras conducía un vehículo. Los guardias de seguridad le dispararon cuando entraba. Michael Bouchard, sin embargo, añadió “No poder decir en este momento qué mató” el sospechoso.





Mientras todavía salía humo negro del edificio, según imágenes de las televisiones del país, en el lugar se desplegaron perros detectores de explosivos y desminadores. Esta medida es parte de una “precaución excesiva” continuó el sheriff. “Pero, de momento, no tenemos ningún elemento que nos permita pensar así”. “Por eso queremos que la gente respire profundamente”concluyó. “La seguridad hizo su trabajo, luego los servicios de emergencia hicieron el suyo. » También estuvieron en el lugar el FBI, la policía federal y agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).









La Federación Judía de Detroit dijo que los centros comunitarios judíos habían sido cerrados por precaución. “Estamos pidiendo a los miembros de la comunidad que se mantengan alejados del área en este momento”dijeron.





Según la policía estatal y municipal, se han intensificado las patrullas alrededor de las escuelas y lugares de culto.









“Estoy siguiendo los informes de un tiroteo en curso en Temple Israel en West Bloomfield. Estamos trabajando con la Policía Estatal de Michigan para obtener más información”.escribió la gobernadora Gretchen Whitmer en X. “Es desgarrador. La comunidad judía de Michigan debe poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan »añade.





La ministra de Justicia, Pam Bondi, pidió ” orar “ en la misma red.





El jefe de la diplomacia israelí, Gideon Sa’ar, le dijo “sorprendido”. “Nunca se debe permitir que el antisemitismo muestre su fea cara”publicó en X.





Los incidentes y ataques antisemitas han aumentado en los últimos años en Estados Unidos. En mayo de 2025, un hombre armado abrió fuego frente al Museo Judío de la Capital en Washington y mató a dos miembros del personal de la embajada de Israel.