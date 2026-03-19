no, el derecho internacional no está reservado para “naciones respetables”





París, 12 de marzo de 2026, 5 horas. El café se está enfriando. Afuera, oscuridad total. En la pantalla, luz azulada. LCI en repetición. Luc Ferry habla.

“El derecho internacional es maravilloso entre naciones respetables. »

Estoy reproduciendo el video nuevamente.

“Pero en el caso de los matones criminales, apelar al derecho internacional no es sólo una broma, es una tontería. »

Ferry acaba de decir que el derecho existe sólo para quienes lo merecen. Él no se da cuenta. O peor: se da cuenta.





Kelsen pasó su vida destruyendo esta idea.

Hans Kelsen. 1881, Praga y luego Viena. Judío. Teórico del derecho. El ascenso del nazismo. Se exilia. Suizo. “Teoría pura del derecho”, 1934. Luego Estados Unidos. Berkeley, 1973. Muere.

Toda su vida, una única tesis: la ley existe precisamente para regular a quienes no la respetan.

ferry dice: “La ley es entre naciones respetables. »

Kelsen responde: “Si la ley sólo se aplica a los respetables, no es ley. Es un privilegio. »

La diferencia no es moral. Ella es técnica. Legal. Implacable.

La ley es una norma que constriñe. Todo. Sin excepción. De lo contrario, es sólo un permiso otorgado a los poderosos.

Y ahí, Ferry comete un error de categoría. Confunde fuerza con poder.

La fuerza destruye. El poder se acumula. La bomba que cae sobre Gaza es la fuerza. La ley que dice “No bombardearéis a civiles”eso es poder. Ferry elige la bomba. Él lo llama filosofía.

cuando el afirma “Con los matones, el derecho internacional es una tontería”elige la fuerza. Renuncia al poder. Dice: como el otro no respeta las reglas, ya no tenemos reglas.

Esto es exactamente lo contrario de lo que hace la ley.









El derecho existe porque hay conflictos. No a pesar de los conflictos. Por ellos. Kelsen lo escribió cien veces. El derecho internacional no es un club de buenas personas. Es un sistema de restricciones para limitar la violencia entre estados que se odian entre sí.

Ferry convierte esto en una recompensa. En medalla. Ley para los buenos. Fuerza para los malvados.

¿Quién decide?

¿Quién decide que un estado es “respetable” y otro es un “matón” ? ¿Transportar? ¿Triunfo? ¿Netanyahu?

Miremos los hechos.

Irán. 28 de febrero de 2026. Donald Trump ordena el ataque. Ataques estadounidenses-israelíes. Teherán. Isfahán. Qom. Miles de muertes. Justificación que cambia cada día. Sin mandato de la ONU. Sin defensa propia. Sólo fuerza.

Cisjordania. Ocupación desde 1967. Anexión desenfrenada. Asentamientos ilegales según el derecho internacional. Robo de tierras. Destrucción de viviendas. Desalojos. Puntos de control. Humillaciones diarias.

Líbano. 6 de marzo de 2026. Incursión israelí en Nabi Chit. 41 muertos. Ningún soldado israelí murió. No se logró ningún objetivo militar. Netanyahu: “operación heroica”.

Gaza. Alto el fuego firmado en octubre de 2025. Pero la violencia continúa. Desde el 28 de febrero, todos los puntos de cruce cerraron excepto Kerem Shalom. La ayuda humanitaria bloqueada. 72.134 palestinos asesinados desde octubre de 2023. 649 muertos desde el alto el fuego. El 8 de marzo, tanques israelíes dispararon contra tiendas de campaña de desplazados en el centro de Gaza. Dos mujeres. Una niña de 12 años. Un periodista identificado. Los cuerpos bajo la lona desplomada. OOPS: “Los residentes viven en condiciones terribles mientras la ayuda está bloqueada. »









El ex Ministro de Educación Nacional declara: “Matones criminales. »

La ley responde: “Crímenes de guerra. En ambos lados. »

Pero Ferry elige un bando. Decreta: este lado tiene el derecho. El otro, no.

Ya no es ley. Esto es política disfrazada de justicia.

Kelsen tiene una palabra para describirlo: pseudo-derecho. Cuando afirmamos ejercer la abogacía pero sólo la aplicamos a determinadas personas, no estamos ejerciendo la abogacía. Estamos haciendo propaganda. Vestimos la fuerza de justicia. Le damos un barniz legal a la masacre. Ferry hace precisamente eso. Desde un televisor.

5:30 a.m. En la pantalla continúa. Afirma que la invocación del derecho internacional enmascara “una total ignorancia del derecho internacional”.

La ironía me quema la garganta.

Ferry no sabe qué es la ley. O lo sabe y está mintiendo.









El derecho internacional existe precisamente para “matones”. Para obligarlos. Para poner límites. Para evitar que la fuerza sea el único horizonte. Si proclamamos “la ley no se aplica a los matones”ya no hacemos derecho. Hacemos la guerra sin límites.

Y Ferry, desde su televisor, acaba de dar su permiso moral.

Él dijo: puedes bombardear. Puedes matar. Puedes violar todas las convenciones de Ginebra. Porque el otro es un matón. Y los matones no tienen derecho a la justicia.

Eso es exactamente lo que pensaban quienes derrocaron a Kelsen en la década de 1930.

Él, el judío. Lo irrespetable. El matón. El que no merece el derecho.

Kelsen lo vivió. Vio adónde conduce esta lógica. Escribió “Paz a través de la ley” en 1944. Mientras Europa ardía. Mientras que aquellos que habíamos declarado indignos de la ley fueron exterminados.

Él escribió: “El derecho internacional sólo tiene sentido si vincula a todos los Estados. Incluso a los más poderosos. Especialmente a los más poderosos. »

El filósofo francés dice lo contrario. Anuncia: los poderosos lo pueden todo. Los débiles no tienen nada.

No es ley. Es la ley del más fuerte.









5:45 a.m. Cierro la computadora. Tomo mis cosas. Entrena en quince minutos. Montparnasse. Dirección Pau. Seminario. Los estudiantes me están esperando.

Voy a hablarles sobre la historia y el reconocimiento. La justicia como deuda con los demás. No es sólo un derecho. Una obligación.

No les diré qué pensar sobre Irán. De Gaza. De Israel.

Sólo les diré: cuando alguien les diga que la ley sólo se aplica a los respetables, que alguien acaba de destruir la ley. Y lo hizo con una sonrisa.

6 horas. El muelle. Casi vacío. El tren está llegando.

En algún lugar de Irán, un padre busca a sus hijos bajo los escombros. En algún lugar de Cisjordania, las familias están siendo expulsadas de sus tierras. En algún lugar de Gaza, una niña de 6 años busca a su madre. Las tiendas del 8 de marzo siguen ardiendo. En algún lugar del Líbano están enterrados los muertos de Nabi Chit.

Y en París, un filósofo dijo en televisión que todo esto es normal. Que la ley no se aplica a los maleantes.









Kelsen murió hace cincuenta años. En el exilio. Nunca volvió a ver Viena.

Ferry regresa a casa en paz.

El tren arranca. Afuera, amanece.

El derecho no se gana. El derecho no se puede ganar. La ley existe para coaccionar a quienes no la respetan. De lo contrario, es sólo fuerza disfrazada.

Y cuando un intelectual destruye este dique, no está practicando la filosofía.

Da permiso moral para masacrar.





EXPRESO ORGÁNICO

Rachid bencina Es politólogo, investigador asociado al fondo Paul Ricoeur y escritor. Última novela: “El hombre que leía libros” (Julliard, 2025).