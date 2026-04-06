Tres cascos azules asesinados en el sur del Líbano en 24 horas

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), que ha servido como fuerza de mantenimiento de la paz entre Israel y el Líbano desde 1978 pero se encuentra bajo el fuego cruzado del ejército israelí y Hezbollah, anunció la muerte el lunes 30 de marzo de dos cascos azules adicionales en “una explosión de origen desconocido” en el sur del Líbano, tras la muerte de uno de los suyos el día anterior.

“Dos soldados de la FPNUL murieron trágicamente en el sur del Líbano (…) por una explosión de origen desconocido que destruyó su vehículo cerca de Bani Hayyan. Un tercero resultó gravemente herido y un cuarto resultó herido”según un comunicado de prensa de FPNUL, que dijo que estaba investigando el incidente.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) ha perdido varios soldados en los últimos días. La ONU anunció más temprano el lunes que un casco de paz indonesio había muerto por la explosión de un proyectil de origen desconocido en el sur del Líbano, donde el Primer Ministro israelí está pidiendo a su ejército que amplíe la “zona de amortiguamiento” contra el Hezbolá proiraní.

“Un casco de paz murió trágicamente (Domingo) tarde cuando un proyectil explotó en una posición de la FPNUL cerca de Adchit Al Qusayr »en el sur del Líbano, donde se están produciendo enfrentamientos entre Israel y el movimiento proiraní Hezbollah, y “Otro resultó gravemente herido”escribió la fuerza de la ONU en un comunicado la madrugada del lunes.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por su parte, “Condenó enérgicamente el incidente del domingo en el que un casco de paz indonesio de la FPNUL murió en las hostilidades entre Israel y Hezbollah”,

La FPNUL indicó que se desconoce el origen del proyectil pero que se ha abierto una investigación para determinar las circunstancias.

La FPNUL informó de que sus posiciones habían sido alcanzadas varias veces durante los combates. El 7 de marzo, tres soldados ghaneses resultaron heridos por disparos en una ciudad fronteriza del sur del Líbano. Durante la última guerra entre Hezbolá e Israel en el otoño de 2024, la FPNUL acusó a las tropas israelíes de disparar “repetido” Y “adrede” sobre sus posiciones.