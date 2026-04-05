En una reunión de la ONU este martes, Israel anuncia que quiere ocupar el sur del Líbano… Actualización sobre la situación

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá urgentemente el martes tras la muerte de tres cascos azules indonesios en el sur del Líbano, donde Israel anunció el martes 31 de marzo la muerte de cuatro de sus soldados. También se produjeron explosiones este martes en Teherán y el centro de Irán, que afectaron “sitios militares” y provocando cortes de energía, después de que Donald Trump renovara sus amenazas si las conversaciones entre Washington y Teherán no prosperaban ” rápidamente “. Hacemos balance.

Israel tiene intención de ocupar parte del sur del Líbano una vez que termine la guerra, ha afirmado su ministro de Defensa, Israel Katz. “Al final de esta operación, las FDI (Ejército israelí, nota del editor) se instalará en una zona de seguridad dentro del Líbano, en una línea defensiva contra los misiles antitanques, y mantendrá el control de seguridad de toda la zona hasta Litani”un río que fluye a unos treinta kilómetros al norte de la línea de demarcación entre Israel y el Líbano, dijo Israel Katz en un vídeo difundido por su oficina.

“El regreso al sur de Litani de más de 600.000 habitantes del sur del Líbano que fueron evacuados al norte se impedirá por completo mientras se mantenga la seguridad de los habitantes del norte. (de Israel) no estará garantizado »añadió Israel Katz.

“Todas las casas de los pueblos (Libanés) adyacente a la frontera (con Israel) será demolido según el modelo de Rafah y Beit Hanoun en Gaza, para eliminar de una vez por todas las amenazas a lo largo de la frontera para los habitantes del norte.añadió Israel Katz, refiriéndose a dos ciudades de la Franja de Gaza devastadas por las operaciones militares de Israel en su guerra contra Hamás después del 7 de octubre de 2023.

Los ataques alcanzaron y destruyeron una planta desalinizadora en la isla iraní de Qeshm, ubicada en el Estrecho de Ormuz, informó el martes la agencia de noticias iraní ISNA.

“Una de las plantas desaladoras de la isla de Qeshm fue atacada (…) y está completamente fuera de servicio, porque no es posible repararlo en el corto plazo”dijo la agencia, citando a un funcionario del Ministerio de Salud, Mohsen Farhadi, sin especificar la fecha del ataque.

Además, un medio de comunicación iraní informó el martes “iniciales” sobre huelgas que golpean “sitios militares” en el centro de Irán, añadiendo que se desconocía la magnitud de los daños y el posible número de víctimas.

Francia se muestra “muy poco cooperativo” en la guerra contra Irán, juzgó el presidente estadounidense Donald Trump, criticando la prohibición de sobrevolar desde Francia.

“Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados con equipo militar, sobrevolaran territorio francés. Francia fue MUY POCO OPERATIVO respecto al “carnicero iraní” que fue eliminado con éxito”escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

La Unión Europea pidió a Irán que garantice “libertad de navegación” en el Estrecho de Ormuz, durante una llamada con su presidente, Massoud Pezeshkian. “Insté a Irán a detener sus inaceptables ataques contra países de la región”dijo Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, el organismo que representa a los 27 estados europeos de X.

Antes de presionar a Teherán para que “participar constructivamente en los canales diplomáticos, particularmente con la ONU, para garantizar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”una ruta estratégica importante.

El Estado judío anunció este martes la muerte de cuatro de sus soldados en el sur del Líbano. Esto eleva a 10 el número de soldados israelíes muertos desde la reanudación de las hostilidades con el movimiento proiraní Hezbolá el 2 de marzo.

El ejército israelí, que está llevando a cabo ataques masivos en el Líbano y, en el sur del país, una incursión terrestre profunda, dijo haber identificado a tres soldados muertos de una brigada de reconocimiento. “en batalla” el lunes y añadió que un cuarto había sido asesinado, sin transmitir más información sobre él.

Había informado la víspera de la muerte de un soldado en la misma zona, pocos días después de haber recibido del Primer Ministro Benjamín Netanyahu la orden de ampliar la “zona de seguridad” en el Líbano.

La reunión de la ONU, que comenzará a las 10 horas (13 horas, hora de París), fue solicitada por Francia tras la muerte de tres cascos azules indonesios en el sur del Líbano.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) dice que está investigando la muerte de dos soldados indonesios “por una explosión de origen desconocido que destruyó su vehículo cerca de Bani Hayyan” en la frontera. Otras dos personas resultaron heridas, según el comunicado de prensa publicado el lunes.

La FPNUL, presente en el sur del Líbano desde 1978, fecha de la primera invasión israelí, había anunciado previamente la muerte de otro casco de paz indonesio el domingo en circunstancias similares en la frontera con Israel. “Se insta a todas las partes en el conflicto a respetar el derecho internacional humanitario y garantizar la seguridad del personal de mantenimiento de la paz”reiteró Yakarta el martes a través de su Ministerio de Defensa.

El ejército israelí también afirma estar investigando estos incidentes y pide que se “no asumas” que ella es responsable de ello. “Estos incidentes están siendo examinados en profundidad para aclarar las circunstancias y determinar si son resultado de la actividad de Hezbolá o del ejército israelí”.dijo el ejército en Telegram.

Hezbollah, por su parte, reivindicó en comunicados de prensa ataques contra posiciones israelíes en el sur del Líbano y afirmó haber lanzado misiles contra una base del servicio de inteligencia en los suburbios de Tel Aviv.

Tras la muerte de soldados de la FPNUL, que cuenta con cerca de 8.200 soldados de 47 países, denunció el ministro francés de Asuntos Exteriores del Líbano “incidentes muy graves”. También informó“intimidación por parte de soldados del ejército israelí” sufrió “por el contingente francés de la FPNUL en la zona de Naqoura”en la costa libanesa cerca de la frontera con Israel el domingo. El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó todo ” logro “ en UNIFIL y dice que continúa su “contactos internacionales (…) avanzar en el proceso que conduzca a las negociaciones con Israel”.

El ejército libanés, que intenta mantenerse alejado de la guerra entre Hezbolá e Israel, informó el lunes de un soldado asesinado cerca de Tiro (costa sur), en la primera “Agresión israelí” contra un control militar de carreteras desde el 2 de marzo.

El lunes, un ataque selectivo tuvo como objetivo un edificio que limita con los suburbios del sur de Beirut, un bastión de Hezbolá, y mató a tres miembros del movimiento proiraní, dijo el ejército israelí.

El ejército israelí emitió un aviso de evacuación a primera hora de la tarde a los residentes de varias localidades del sur y el este del Líbano, incluida la Bekaa occidental, que generalmente no recibe avisos de evacuación. Luego, los medios estatales informaron sobre ataques aéreos en estas áreas.

Los medios iraníes informaron sobre explosiones y cortes de energía en Teherán el martes por la mañana.

La agencia de noticias Fars informó “varias explosiones” y cortes de energía “en ciertas partes” de la capital iraní. La agencia Tasnim mencionó explosiones en el este y oeste de Teherán, así como interrupciones en el suministro de energía en el este, antes de precisar que una subestación de una planta de energía había sido alcanzada.

Poco antes, el ejército israelí había pedido a los residentes de un barrio residencial de Teherán que se mantuvieran a salvo en previsión de un ataque contra “infraestructura militar”.

Cuatro ciudadanos asiáticos resultaron heridos por la caída de escombros sobre casas en un vecindario en el sur de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, anunciaron las autoridades el día X mientras Irán continúa sus ataques diarios contra sus vecinos del Golfo.