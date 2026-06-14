Esta semana volverá a hacer calor: ¿qué debemos esperar realmente?

Prepárate para volver a hacer mucho calor esta semana. Menos de dos semanas después de la ola de calor especialmente temprana que afectó a Francia a finales de mayo, Météo-France prevé un nuevo aumento muy acusado de las temperaturas en los próximos días. “Sabemos que experimentaremos un episodio de calor a partir de mitad de semana. Incluso una ola de calor. Es posible »estima Corentin Perrot, pronosticador del instituto meteorológico nacional. ¿Qué regiones son las más afectadas? ¿Hasta qué punto subirán las temperaturas? El “New Obs” hace balance.

Este fin de semana, el calor ya ha comenzado en varias regiones y el sábado las temperaturas superaron los 30°C. “ desde el interior de Bretaña hasta Borgoña-Franco Condado y el resto del sur del territorio”, Nota Météo-France. “ Del centro-oeste al sudeste, pasando por Nueva Aquitania y Occitania, el mercurio osciló ampliamente entre 32 y 35°C, con picos localizados que alcanzaron los 37 o incluso los 38°C..

Estas condiciones de calor se extenderán a partir del lunes, con temperaturas que alcanzarán los 30°C hasta Normandía y Île-de-France. Luego el martes, donde llegarán al noreste. las noches Las temperaturas se suavizarán gradualmente en gran parte del país, con mínimas normalmente superiores a 15°C y a veces superiores a 20°C.

Pero es sobre todo a partir del miércoles cuando el calor se intensificará. La mayoría de regiones se verá afectada por valores entre 32 y 36°C. Météo-France, por ejemplo, prevé para el jueves hasta 38°C en Nevers, 37°C en París o Brive, o incluso 36°C en Lyon y 35°C en Toulouse. “40°C son posibles, incluso 41°C o 42°C en el sur, como en Toulouse, Burdeos o Aix-en-Provence”advierte el climatólogo Davide Faranda, entrevistado por “Le Monde”.

Sólo se salvarán Bretaña y las zonas costeras del Canal de la Mancha, con temperaturas relativamente más frías, por debajo de los 30°C, o incluso alrededor de los 25°C cerca de la costa.

A partir de mediados de semana hará más calor en Francia que a finales de mayo, durante el episodio de calor anterior. Pero para Météo France, todavía es pronto para determinar con certeza si vamos a sufrir una ola de calor.

El instituto utiliza dos criterios para hablar de ola de calor, gracias a su indicador térmico nacional (ITN), una media diaria de las temperaturas diurnas y nocturnas de 30 estaciones meteorológicas de Francia continental: este ITN debe superar los 23,4°C durante tres días consecutivos, incluidos los 25,3°C en uno de estos días. El 26 de mayo, este indicador había ascendido a 24,8°C, un nivel sin precedentes para el mes de mayo.

La particularidad del próximo episodio es que será muy cerca del solsticio de verano. Se produce por tanto en la época del año en la que los días son más largos. Al ser las noches más cortas, el descenso de temperaturas nocturno será limitado. Otro factor agravante, destacado por el agroclimatólogo Serge Zaka: los suelos están mucho más secos que a finales de mayo, lo que favorece el calentamiento del aire.

Francia sufre cada vez más episodios de calor en junio. En 2022, se registró una temperatura máxima de 43°C del 15 al 19 de junio. También experimentó una de intensidad excepcional en junio de 2019, más adelante en el mes, del 25 al 30 de junio. Se había establecido el récord nacional de temperatura, con 46°C en un pueblo de Hérault.

Según el consenso de los científicos, las olas de calor repetidas son un marcador inequívoco del calentamiento global, y se espera que estas olas de calor se multipliquen, alarguen e intensifiquen aún más. Se han registrado 51 olas de calor en Francia desde 1947, pero dos tercios de ellos han ocurrido desde principios del siglo XXI.