Rusia ordenó la expulsión de un diplomático destinado en la embajada británica en Moscú acusado de pertenecer a la inteligencia británica, según informó la diplomacia rusa el lunes 30 de marzo, afirmaciones inmediatamente negadas por Londres.

Las relaciones entre Rusia y el Reino Unido, que ya estaban en su punto más bajo antes del conflicto en Ucrania, son extremadamente tensas desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala lanzada en febrero de 2022 contra su vecino ucraniano. Las expulsiones mutuas de diplomáticos se han vuelto frecuentes en los últimos años entre Rusia y el Reino Unido. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.

La información ha demostrado que “este empleado pertenece a los Servicios Especiales del Reino Unido” Y “que realizó actividades de reconocimiento y subversión” en Rusia, detalló el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado de prensa. El ministerio dijo que había convocado el lunes a la encargada de negocios británica, Danae Dholakia. Un vídeo difundido en Telegram por la diplomacia rusa la mostró llegando al ministerio, seguida por un enjambre de cámaras.

Este hombre habría “proporcionó a sabiendas información falsa sobre sí mismo para obtener permiso para ingresar” en el país, afirma el ministerio, añadiendo que le han retirado la acreditación. Según el servicio de inteligencia ruso FSB, se trata de Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg, segundo secretario de la embajada británica. Debe abandonar Rusia en un plazo de dos semanas, dijo el FSB en un comunicado.

El Foreign Office británico se pronunció en contra de estas acusaciones “totalmente absurdo” y denunciado “una campaña de acoso cada vez más agresiva y coordinada contra los diplomáticos británicos”.