Disturbios xenófobos en Belfast: por qué se acusa a Elon Musk de haber amplificado discursos violentos en

Publicado el 13 de junio de 2026 a las 17:34 horas. Lectura: 2 min.

Belfast sigue conmocionada, una semana después del ataque con cuchillo del lunes en el que estuvo implicado un refugiado sudanés. La capital de Irlanda del Norte también estuvo muy marcada por la violencia xenófoba que siguió, que incendió la ciudad las dos noches del martes y miércoles. Mientras miles de personas se reunían este sábado 13 de junio para denunciar los disturbios antiinmigrantes, los investigadores acusaron a Elon Musk de haber amplificado los discursos violentos en su plataforma X.

Investigadores del Centro de Lucha contra el Odio Digital (CCDH) denunciaron su papel “determinante” en la difusión de historias antiinmigrantes y alertó sobre el aumento de los llamados a la violencia en línea. Elon Musk ha transmitido en los últimos días los llamamientos a manifestaciones del activista antiinmigración Tommy Robinson, convocando a sus 240 millones de suscriptores en “De manera REPETIDA y FUERTE”. También volvió a compartir mensajes del líder de extrema derecha Rupert Lowe, líder del partido Restore Britain, del que es uno de los fervientes partidarios. “Un número muy grande de personas tiene que abandonar nuestro país, y cuando digo muy grande, lo digo con cuidado. Millones y millones de personas deben irse o verse obligadas a irse”. decía uno de estos mensajes.

Según investigadores de esta organización sin fines de lucro, las publicaciones de los tres hombres superaron los 115 millones de visitas, 64 millones de las cuales fueron generadas por Elon Musk. Un número enorme.

“Como propietario de X y su usuario más seguido, Musk tiene un poder incomparable para dar forma a lo que la gente ve.subraya Imran Ahmed, fundador y director general del CCDH. Sin embargo, nuestra investigación muestra que aprovechó la tragedia de Belfast para amplificar las narrativas antiinmigrantes a millones de usuarios. »

El jefe de X, cuya fortuna supera el billón de dólares, también fue criticado por los representantes políticos. Anna Turley, ministra sin cartera y presidenta del Partido Laborista, dijo que las redes sociales habían contribuido a la violencia y añadió que “Los individuos mal intencionados, a menudo situados a miles de kilómetros de distancia, no tienen problemas para avivar las tensiones. » Cuando se le preguntó si se refería a Musk, dijo en la radio: “No vive en los barrios donde observamos este tipo de comportamiento. No está en peligro. » “Quien pretenda explotar esta situación con fines políticos está cometiendo un grave error y causando daño”declaró también.

La violencia en Belfast el martes y miércoles por la noche fue descrita como “racista” por las autoridades, mientras que los alborotadores, a menudo jóvenes enmascarados, atacaron especialmente los hogares de personas de minorías étnicas.

El sospechoso del apuñalamiento, Hadi Alodid, un sudanés de 30 años, fue acusado el miércoles de intento de asesinato y compareció ante un juez. Estuvo detenido hasta su próxima comparecencia el 8 de julio. En un mitin organizado este sábado frente al ayuntamiento de la capital de Irlanda del Norte, se escucharon vítores y aplausos cuando un orador desde el podio rindió homenaje a la víctima del ataque con cuchillo, Stephen Ogilvy. “Belfast se opone al racismo”, “Luchemos contra el racismo, construyamos solidaridad” O “El odio es la única amenaza a nuestras calles”podríamos leer en muchos carteles.