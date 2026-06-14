Los Knicks eclipsan a Brasil, las tensiones en torno a la bandera iraní y el silencio de Mbappé: el informe de Trump sobre el Mundial

Fueron esperados con ansias. En la cuarta jornada del Mundial de 2026, los brasileños, cinco veces campeones del mundo, entraron finalmente en la competición contra Marruecos (1-1). Un partido disputado en una ciudad de Nueva York donde los habitantes tenían la vista fija más en la final de la NBA que en los campos de fútbol. A cientos de kilómetros de distancia, en Los Ángeles, los iraníes también se preparan para debutar en este Mundial, pero en un contexto menos luminoso, mientras todavía se espera un acuerdo entre su país y Estados Unidos, prometido por Donald Trump.

Fútbol eclipsado por la coronación de los Knicks, batalla en torno a la bandera iraní, Mbappé y Zidane ausentes de abonados… Aquí tenéis las principales informaciones para recordar de las últimas 24 horas.

No sólo hay fútbol en la vida: también está el baloncesto, un deporte que es más rey que nunca en Nueva York. El sábado, la entrada de Brasil en la pelea contra Marruecos se vio rápidamente eclipsada por la histórica victoria de los Knicks, el equipo local, que ganó el título de campeonato de la NBA contra los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Mientras miles de seguidores de Brasil y Marruecos se reunían en Times Square, la ciudad se adornaba principalmente con los colores azul y naranja de los Knicks, que no ganaban el campeonato norteamericano de baloncesto desde 1973.

En el fútbol, ​​la política nunca está lejos, especialmente en el actual contexto geopolítico ultratenso. Mientras que los iraníes en la diáspora podrían aprovechar la Copa del Mundo para blandir pancartas de la oposición, el presidente de la federación iraní de fútbol, ​​Mehdi Taj, instó a la FIFA a garantizar que sólo la bandera iraní sea visible en los estadios.

El primer partido del “Equipo Melli” contra Nueva Zelanda el lunes podría ser especialmente tenso porque Los Ángeles, donde tendrá lugar el encuentro, alberga la diáspora iraní más grande del mundo, y una gran parte de sus miembros son opositores a la República Islámica. Varias organizaciones planean manifestarse alrededor del estadio y ondear la antigua bandera iraní, la que se usaba antes de la revolución islámica; la bandera verde, blanca y roja estaba coronada por un león y un sol. Algunos manifestantes también podrían invitarse al interior del recinto y abuchear el himno iraní, como en Qatar en 2022.

Un escenario que sería inaceptable para Teherán. El Ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, indicó que Irán vigilaría especialmente “banderas y consignas”amenazando con detener el partido en caso de símbolos hostiles a la República Islámica.

La decisión poco tiene que ver con el fútbol. Pero en estos tiempos de Mundial, donde todas las miradas están puestas en Estados Unidos, constituye un revés muy simbólico para Donald Trump. Su nombre fue completamente eliminado de la fachada de la prestigiosa sala de espectáculos del Kennedy Center en Washington, de acuerdo con una decisión judicial.

Tras colocar a sus familiares al frente de la junta directiva de la institución, el presidente estadounidense añadió en diciembre su nombre al de su lejano predecesor demócrata asesinado John F. Kennedy para rebautizarla. “Centro Trump Kennedy”. El 29 de mayo, un juez ordenó a la junta directiva retirar, en un plazo de dos semanas, cualquier referencia “al presidente Trump o cualquier individuo que no sea el presidente Kennedy” en el propio edificio sino también en el sitio web de la institución y en cualquier marca registrada. Ya está hecho.

Las estrellas del fútbol francés se regodean en silencio. Invitados del programa C dans l’air, de France 5, la madre y el padrastro del periodista Christophe Gleizes, detenido en Argelia, indicaron que habían enviado mensajes a Kylian Mbappé, Karim Benzema y Zinedine Zidane para pedirles apoyo oficial. Pero todo quedó sin respuesta. “Entendieron el mensaje, eso está claro. No se van a involucrar, eso también está muy claro”lamentó Francis Godard, suegro del periodista.

Según su familia, Christophe Gleizes, acreditado simbólicamente por la FIFA para el Mundial, podrá hacer una pregunta desde su celda durante la rueda de prensa previa al partido Francia-Senegal del 15 de junio.

Experimentamos un mejor clima para jugar al fútbol. El sofocante calor que reina en varias de las ciudades anfitrionas no es el único peligro climático que se cierne sobre los jugadores que participarán en este Mundial de 2026. La selección inglesa puede dar fe de ello: los Tres Leones, con sede en Kansas City, se vieron obligados a confinar el sábado por la noche tras recibir una alerta de tornado del Servicio Meteorológico Nacional.

Más miedo que daño: el hotel seleccionado finalmente no se vio afectado. Pero esto empieza a hacer mucho por los ingleses, cuya preparación se ha visto marcada por varios incidentes desde que desembarcaron en suelo americano, como el robo de parte del material.