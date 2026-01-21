Tres 49,3, dos mociones de censura, un presupuesto para febrero… ¿Cómo se desarrollarán los próximos días en la Asamblea?





Este es el comienzo de una intensa secuencia parlamentaria que, como resultado, quizás finalmente tenga un resultado sobre el presupuesto estatal para 2026. El primer ministro Sébastien Lecornu pedirá cuentas a su gobierno tres veces a partir de este martes 20 de enero con la activación del artículo 49.3 que había prometido no utilizar. Si el gobierno no es censurado, el texto debería promulgarse antes de mediados de febrero.









Después de más de cuatro meses de luchas parlamentarias, Francia finalmente tendrá una ley de finanzas. Pero también supone un revés para Sébastien Lecornu, obligado a retirarse y seguir adelante con fuerza. Compartiendo su “amargura” y a partir de sus arrepentimientos, reconoció que tenía que “volver a (es) discurso “. Tras el fracaso de la primera lectura en diciembre, el Gobierno rápidamente constató en enero la imposibilidad de aprobar el presupuesto mediante votación, ya que ecologistas y comunistas abandonaron la mesa de debate, mientras que el Partido Socialista (PS) confirmó que no podía votar a favor del texto.





Al Primer Ministro le quedaron dos herramientas, la ordenanza presupuestaria y el 49,3. Aunque dijo hasta el final que no excluía ni a uno ni a otro, el gobierno finalmente optó por el segundo, “más democrático y más respetuoso del Parlamento”explicó el lunes la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon. Una orden presupuestaria no requiere ninguna votación del Parlamento para su aplicación, aunque pueda ir seguida de una moción de censura espontánea.





• Artículo 49.3 activado tres veces





La primera activación del artículo 49.3 se producirá este martes, poco después de las 16.00 horas. cuando el Primer Ministro suba al podio del Palacio Borbón. Se aplicará en el lado de los “ingresos” del proyecto de ley de finanzas y luego, a menos que sea censurado, una segunda vez unos días después en el de los “gastos”.









Luego, el texto pasaría rápidamente al Senado y luego regresaría a la Asamblea para un tercer y último 49,3. Dependiendo del calendario elegido, se podría promulgar un presupuesto final hacia mediados de febrero.





• Dos mociones de censura





La France insoumise (LFI) anunció inmediatamente el lunes que presentaría una, “contra este presupuesto y por la dignidad del Parlamento”. Lo mismo en el Rally Nacional (RN), donde Marine Le Pen denunció « anuncios (presupuestario) “Es irresponsable comprar el PS sin tener en cuenta el interés nacional”.





El examen de estas mociones de censura está previsto para el viernes, según Politico.





• El PS no debería votar a favor de la censura





Pero el PS no debería votar sobre estas mociones de censura, convencido de que el 49,3 es el “soluciones menos malas” y que obtuvo importantes victorias por méritos, que deberían permitir a Sébastien Lecornu permanecer en Matignon.





“Creo que se dan las condiciones” por la no censura, afirmó el lunes el líder de los diputados socialistas, Boris Vallaud, en BFMTV. Básicamente, el PS no reconoce el presupuesto como propio, pero “Hay avances que han ido en la dirección correcta”dijo Borís Vallaud.









De hecho, los deseos del PS se han cumplido en el poder adquisitivo, con un aumento del bono de actividad, pero también en la juventud, con comidas de un euro para los estudiantes, un aumento de los recursos de los propietarios sociales y del fondo verde… Finalmente, también se mantuvo la propuesta del PS de un recargo sobre los beneficios de 300 grandes empresas, para un retorno de 8 mil millones de euros en 2026, como en 2025. Y la Ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, anunció el mantenimiento en el texto de un impuesto sobre los activos financieros de las sociedades holding familiares.





• El bando gubernamental molesto





Lo cierto es que las concesiones hechas al PS irritan a los parlamentarios del bando gubernamental. “Cuando se quita algo a las empresas francesas, eso pesa sobre los franceses”lamentó en “Opinión” Marc Fesneau, jefe de los diputados del MoDem. “Probablemente deberíamos haber dicho a los socialistas, en algún momento, ‘ya basta'”lamentó el diputado, cuestionando insistentemente la credibilidad del objetivo de déficit del 5%.





“Es evidente, es un presupuesto muy imperfecto”estimó Laurent Wauquiez, jefe de los diputados de Les Républicains (LR), que no debería votar a favor de la censura.





Una fuente del grupo macronista lamenta una “Gobierno en poder de un puñado de diputados socialistas”.





Durante una rueda de prensa, Sébastien Lecornu aseguró que había respondido a las peticiones de Gabriel Attal, presidente de Renaissance, y de Laurent Wauquiez, renunciando a tocar respectivamente las reducciones de las cargas para las empresas y adaptando la escala del impuesto sobre la renta a la inflación.