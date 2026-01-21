Con su ‘consejo de paz’, Trump lanza un club rival de la ONU (en Palm Beach)





Donald Trump acaba de abrir un nuevo club. el de “Líderes mundiales muy respetados” (“Líderes mundiales altamente respetados”). Entre los veinte funcionarios invitados a convertirse en miembros fundadores se encuentra un importante grupo de asesinos de la democracia – el ruso Vladimir Putin, el bielorruso Alexander Lukashenko, el argentino Javier Milei, el húngaro Viktor Orbán -, junto a Emmanuel Macron e incluso Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea… Llamada “Junta de la Paz”, esta asamblea puede verse como una extraña fusión entre Mar-a-Lago, su club de golf en Florida, y las Naciones Unidas. La ONU en Palm Beach. Los estados invitados pueden convertirse en miembros de forma gratuita, por un período de tres años, o comprar un puesto permanente por mil millones de dólares.





La ONU apuñalada por la espalda





El asunto podría ser divertido. Un club, socios famosos, miles de millones de dólares para guardar en sus bolsillos, todo terminará inevitablemente bajo sombrillas de rayas amarillas y blancas… Trump está en su elemento. Pero el proyecto es más tortuoso: porque en verdad el presidente…