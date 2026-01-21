Lo que sabemos sobre el ataque nocturno ruso.





La noche del 20 de enero, un ataque aéreo procedente de Moscú dejó una vez más sin calefacción a más de 5.600 edificios residenciales en Kiev con temperaturas de -14°C, es decir, casi la mitad de la capital, anunciaron el martes por la mañana las autoridades. Cerca de la ciudad de Boutcha, un hombre de 50 años resultó mortalmente herido, informó el gobernador regional en Telegram. En Kiev una mujer resultó herida y hospitalizada, informó el alcalde de la capital, Vitali Klitschko. Esto es lo que sabemos sobre la situación.









• Una alerta aérea que dura más de seis horas













Otras regiones ucranianas, incluidas Odessa (sur), Rivne (oeste) y Vinnytsia (centro-oeste), también sufrieron bombardeos en sus infraestructuras energéticas durante la noche, según las autoridades locales.





• Más calefacción, más agua, más electricidad









“Los servicios comunitarios y energéticos están trabajando para restablecer la calefacción, el agua y la electricidad en los hogares de los habitantes de Kiev”añadió Vitali Klitschko.





Rusia ha estado bombardeando el sistema energético de Ucrania desde el inicio de su invasión, un intento, según Kiev, destinado a socavar la moral y quebrar la resistencia ucraniana. “Casi la mitad de Kiev se encuentra actualmente sin electricidad. Rusia no ha cambiado de rumbo: destruir Ucrania »lamentó por su parte la viceministra de Relaciones Exteriores, Mariana Betsa. En la región de Rivne, más de 10.000 hogares se quedaron sin electricidad, anunció la administración regional.





• Un hombre fue asesinado





Rusia “Tiene como objetivo a civiles y a la infraestructura civil. El enemigo está aterrorizando deliberadamente a las ciudades y pueblos ucranianos »protestó el gobernador Mykola Kalashnyk.





En la región de Kiev, cerca de la ciudad de Boucha, fue asesinado un hombre de 50 años, informó el gobernador regional en Telegram. Dos gasolineras resultaron dañadas. Durante estos últimos ataques nocturnos una mujer resultó herida y tuvo que ser hospitalizada en Kiev, afirmó Vitali Klitschko. Varios edificios resultaron dañados, incluida una escuela primaria, añadió.





• Se intensifican los ataques rusos





Según el alcalde de Kiev, casi el 80% de los edificios sin calefacción el martes ya estaban afectados por el mismo problema tras el ataque anterior.









Estos nuevos ataques rusos se producen poco después del peor ataque de Moscú a la red energética de Kiev desde el inicio de su invasión de Ucrania hace cuatro años, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.





Los bombardeos llevados a cabo al amanecer del 9 de enero tuvieron como objetivo instalaciones energéticas, privando de calefacción a 6.000 edificios. Muchos residentes también se quedaron sin electricidad durante días, en un momento en que Kiev se vio afectada por una ola de frío que no se había visto en varios años. Las autoridades ucranianas llevan varios días alertando de un nuevo ataque masivo ruso a la red energética del país.





• Alrededor de 600.000 personas abandonaron Kyiv en enero













• Una “llamada de atención” para los líderes en Davos, dice Kiev





Estos ataques continúan mientras el presidente estadounidense Donald Trump presiona a Kiev y Moscú para que pongan fin a las hostilidades.









El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha expresado repetidamente dudas sobre el deseo de Rusia de poner fin a su invasión, creyendo que Moscú se estaba centrando en cambio en sus ataques contra Ucrania.





El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania afirmó el martes que el nuevo ataque nocturno ruso a las infraestructuras energéticas del país debería estar en el centro de las discusiones de los líderes reunidos en el Foro Económico de Davos, mientras que Donald Trump tiende a poner a Groenlandia como una discusión urgente.





Allá “huelga bárbara” del presidente ruso Vladimir “Esta mañana Putin es una llamada de atención a los líderes mundiales reunidos en Davos: hay una necesidad urgente de apoyar al pueblo ucraniano; no habrá paz en Europa sin una paz duradera para Ucrania”dijo Andriï Sybiga en las redes sociales.