Guerra en Oriente Medio: Donald Trump se jacta de haber encontrado “un muy buen acuerdo”, Irán está postergando las cosas… Actualización sobre la situación

¿Hacia el apaciguamiento? Donald Trump aseguró el jueves 11 de junio que un “muy buen acuerdo” se había encontrado con Irán, sugiriendo incluso una posible firma en Europa tan pronto como “este fin de semana”. Como resultado, el presidente estadounidense decidió cancelar los ataques estadounidenses que había amenazado con lanzar el jueves por la tarde contra Irán.

Teherán indicó este viernes que aún no se ha pronunciado sobre el acuerdo anunciado por el presidente estadounidense para poner fin a la guerra.

“Acabamos de llegar a un muy buen acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y, una vez que los documentos estén ultimados, lo que debería estar listo en los próximos días, probablemente tendremos una firma, tal vez en Europa”. declaró el presidente estadounidense el jueves desde la Oficina Oval.

El líder republicano dijo que creía que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, había validado lo que llamó “acuerdo marco muy sólido” con Estados Unidos y sugirió que su vicepresidente, J. D. Vance, posiblemente lo firmaría tan pronto como “este fin de semana”.

Antes de afirmar haber encontrado puntos en común, Donald Trump prometió el jueves atacar “acérrimo” Irán por la noche, amenazando en particular con “tomar la isla de Kharg”, su principal terminal petrolera. Pero “tomando nota de que las conversaciones con la República Islámica del Irán fueron vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes”, más tarde anunció que había “cancelaron los ataques y bombardeos que estaban planeados contra Irán”, en su red Truth Social. El martes 9 de junio, Donald Trump ya había prometido un acuerdo inminente con Irán, por 38ª vez desde el inicio del conflicto, según un recuento de CNN.

Sin embargo, la diplomacia iraní aseguró poco después que Teherán aún no se había decidido a firmar. “Hasta ahora, Irán aún no ha llegado a una conclusión final sobre el acuerdo”. dijo el portavoz Esmaeil Baqaei a los medios estatales iraníes.

Donald Trump no dio detalles sobre el contenido de este compromiso, excepto que garantizaba una reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz después de la firma y la imposibilidad de que Irán adquiera armas nucleares.

Según un mensaje en X de la oficina del Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, Donald Trump había prometido que cualquier acuerdo final incluiría “eliminación del uranio enriquecido” de Teherán.

En cuanto al estrecho, la autoridad marítima iraní, que bloquea el paso desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, anunció el jueves que lo cerrará completamente. “hasta nuevo aviso”. Donde anteriormente se autorizaban alrededor de veinte barcos por día. Este anuncio de cierre es una respuesta a los recientes bombardeos estadounidenses en territorio iraní, así como a los ataques con misiles enviados por Irán a Bahrein y Jordania.

Por su parte, Teherán, patrocinador del Hezbolá libanés, insiste en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio incluya al Líbano, cuyo destino Washington quisiera tratar por separado. Desde que el Líbano entró en guerra el 2 de marzo, las operaciones israelíes han matado a más de 3.700 personas, principalmente en el sur del Líbano, donde su ejército ocupa ahora parte del territorio. También fue tras los ataques israelíes contra Beirut que el conflicto se reanudó en intensidad entre Estados Unidos e Irán, que lanzó misiles contra Israel el domingo.

Egipto pidió a Washington y Teherán que aprovechen “la oportunidad” de un acuerdo para poner fin a la guerra, tras la cancelación de los ataques a Irán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio dijo que esperaba “que se aprovechará la oportunidad que se presente para llegar a un acuerdo sobre las diversas cuestiones pendientes y preparar el terreno para el fin de la guerra y el inicio de una nueva fase de estabilidad regional”, en un comunicado emitido el jueves por la noche.

Esta esperanza de resolución del conflicto provocó una caída del petróleo: el precio del barril de Brent del Mar del Norte, referencia del mercado mundial, cayó un 1,11% hasta 89,37 dólares hacia las 2:30 horas GMT.

Tranquilizados, los mercados asiáticos también subieron este viernes por la mañana: el índice Nikkei de Tokio subió casi un 4% y el Kospi de Seúl más de un 7%.