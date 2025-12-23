¿“Tregua de Navidad” o no? ¿Qué debemos esperar para este primer fin de semana festivo?





“La cuenta no está ahí” : La carta del Primer Ministro enviada este viernes 19 de diciembre por la tarde a los sindicatos agrícolas no satisface a estos últimos, que le han citado en enero y amenazan con movilizaciones más amplias. ¿Continuarán los bloqueos en los próximos días, incluso si eso significa arruinar las vacaciones en el suroeste? ¿O aceptarán los agricultores la “tregua navideña” exigida por el gobierno? Actualización sobre la situación.





Agricultores que no se rinden





“Esta vez no nos vamos a rendir”advirtió Thierry Léon, copresidente del CR des Pyrénées-Atlantiques. El sábado por la mañana, la autopista A64 Toulouse-Bayona permaneció cerrada durante más de 180 kilómetros, desde Alto Garona hasta los Pirineos Atlánticos, al igual que en Carbonne, cerca de Toulouse.





El día después de los nuevos anuncios de Sébastien Lecornu y a pesar de los llamamientos del gobierno para una “Tregua de Navidad”los bloqueos campesinos se mantuvieron este sábado 20 de diciembre en carreteras y autopistas del suroeste, el primer día de las vacaciones escolares.





En Cestas, al sur de Burdeos, la A63 debe permanecer bloqueada “mínimo hasta el domingo por la noche”según la Coordinación Rural de Gironda (CR33), que denuncia la gestión gubernamental de la enfermedad de la piel grumosa bovina (LCD). Después de haber asolado Saboya este verano y extendido al Jura, el DNC llegó al suroeste a mediados de octubre, reavivando la ira de una región agrícola pobre ya afectada por sucesivas crisis.













Los bloqueos también persistieron en la A75 en Aveyron, donde la prefectura prohibió una operación de caracoles prevista para este sábado. En Ariège, la RN20 Toulouse-Andorra, vía de acceso a la estación de esquí de Ax-Trois-Domaines, permanece cortada en Tarascon-sur-Ariège.









Lecornu no convenció









Recibidas ayer en Matignon, la Coordinación Rural y la Confederación Campesina no pidieron el levantamiento de los bloqueos durante este período de vacaciones de fin de año. Las secciones departamentales son libres de continuar el movimiento, confirmó el sábado por la mañana a France Inter el secretario general del CR, François Walraet, pidiendo “hacer una pausa” durante la Navidad.









“Las respuestas esperadas, en particular sobre la compensación por los animales abandonados, la seguridad económica de las explotaciones agrícolas o incluso el apoyo a los productores de cereales, no han llegado. La cuenta no está ahí »reaccionó la FNSEA, que apoya la actual estrategia sanitaria pero, en particular, pidió al gobierno “garantías” sobre el impuesto europeo al carbono aplicado a los fertilizantes.





una carta “no es suficiente” ni para sus aliados de los Jóvenes Agricultores, explicó su presidente Pierrick Horel en France 2.







“Haremos algunas acciones duras aquí y allá desde ahora hasta Navidad, pero no nos bloquearemos las carreteras. »





“Los anuncios, en general, son bastante débiles. Son sólo promesas, reaccionó François Walraet. Es esencial que el Estado empiece a pensar” sobre el protocolo de sacrificio.





¿Una tregua que no dice su nombre?









“No vamos a bloquear coches para que la gente vaya a ver a su familia o se vaya de vacaciones”subrayó Ludovic Ducloux.





En la A89 entre Clermont-Ferrand y Burdeos, se levantaron los bloqueos en Corrèze y Dordoña, anunciaron las prefecturas interesadas. Y en la A20, el tráfico se ha reanudado cerca de Brive-la-Gaillarde (Corrèze), pero sólo en dirección Toulouse-París.





¿Un punto intermedio estratégico? La Coordinación Rural (CR), el segundo sindicato agrícola, pidió de hecho su salida de Matignon en la ” amabilidad “ durante las vacaciones, sin exigir el levantamiento de los cortes de carreteras.





“La población nos apoya, no podemos alienarla”recordó Bertrand Venteau, presidente del CR, quien pide a los agricultores movilizados “para ir a descansar” al menos unos días. ¿Para volver mejor en enero?





¿Apaciguamiento facilitado por el aplazamiento del acuerdo con Mercosur?





En el otro frente, el del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, el ejecutivo se ofreció un breve respiro, con el aplazamiento hasta enero de la votación sobre el acuerdo comercial con el Mercosur, gracias al apoyo clave de Italia. Un informe frágil que lo expone a un nuevo estallido de ira agrícola a mediados de enero…





Este informe representa “un paso adelante pero no una victoria”afirmó el viernes la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard. Fue “la única decisión razonable”añadió





“No me gusta que engañen a la gente, así que no voy a engañar a nuestros agricultores”alzó la voz ante la prensa, invocando un “un poco de sentido común campesino”.









Paraguay, por su parte, advirtió a la Unión Europea que no era el momento ” infinidad “ para la firma del acuerdo comercial.





“Estamos dispuestos a seguir adelante, sabiendo que Europa tiene sus plazos para resolver las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo estos plazos no son infinitos”advirtió a la prensa el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, luego de una reunión con sus pares del Mercosur.