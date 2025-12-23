19 nuevos asentamientos en Cisjordania aprobados por Israel para “bloquear un Estado palestino terrorista”

Publicado el 21 de diciembre de 2025 a las 13:08 horas. Lectura: 2 min.







Las autoridades israelíes anunciaron este domingo 21 de diciembre que habían aprobado la instalación de 19 asentamientos en Cisjordania, una medida según ellas destinada a “bloquear el establecimiento de un Estado palestino terrorista”en un contexto de intensificación de la colonización desde el 7 de octubre.





Este anuncio eleva a 69 el número total de asentamientos que han obtenido luz verde en los últimos tres años, según un comunicado de prensa publicado por los servicios del ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, colono y partidario de una anexión de este territorio ocupado por Israel desde 1967.









Se produce unos días después de un informe del Secretario General de las Naciones Unidas que muestra un crecimiento récord en los asentamientos israelíes desde que comenzó el monitoreo en 2017.





“Nuestra herencia ancestral”





“La propuesta del Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el Ministro de Defensa Israel Katz de declarar y formalizar 19 nuevos asentamientos en Judea y Samaria (Cisjordania, nota del editor) fue aprobado por el gabinete » seguridad del gobierno, anunciaron los servicios de Bezalel Smotrich. Según él, esta iniciativa debería permitir impedir el surgimiento de un Estado palestino.





“Sobre el terreno, estamos bloqueando el establecimiento de un Estado palestino terrorista. Continuaremos desarrollándonos, construyéndonos y estableciéndonos en la tierra de nuestra herencia ancestral”.está escrito en el comunicado de prensa.





Aparte de Jerusalén Este, ocupada y anexada por Israel, más de 500.000 israelíes viven hoy en Cisjordania en asentamientos que la ONU considera ilegales según el derecho internacional, entre unos tres millones de palestinos.









De los asentamientos revelados este domingo, cinco son puestos de avanzada que ya existen desde hace varios años, es decir, asentamientos ya establecidos en territorio palestino, sin haber obtenido las autorizaciones necesarias de las autoridades israelíes.





Estas 19 colonias están ubicadas en áreas “altamente estratégico”especificó los servicios del ministro. Dos de ellos, Ganim y Kadim, en el norte de Cisjordania, serán reasentados tras haber sido desmantelados hace dos décadas.





Una “expansión implacable” condenada por la ONU





La colonización ha continuado bajo todos los gobiernos israelíes, de izquierda y de derecha desde 1967, y se ha intensificado claramente bajo el actual ejecutivo, particularmente desde el inicio de la guerra en Gaza desencadenada el 7 de octubre de 2023 por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás en Israel.













“Estos acontecimientos afianzan aún más la ocupación ilegal israelí y violan el derecho internacional y el derecho palestino a la autodeterminación”añadió.





El progreso de la colonización también va acompañado de un aumento “alarmante” La violencia de los colonos, denuncia en el documento, evocando a veces ataques “en presencia o con el apoyo de las fuerzas de seguridad israelíes”.









Al mismo tiempo, según datos oficiales israelíes, al menos 44 israelíes, entre ellos civiles y soldados, murieron allí en ataques palestinos o durante incursiones militares israelíes.









Los nuevos proyectos de asentamientos revelados por Israel provocan periódicamente protestas internacionales, y París los ve como una “amenaza existencial” por un Estado palestino. A finales de septiembre, Donald Trump, aunque firme partidario de Israel, advirtió que “No le permitiría anexar Cisjordania”.





En octubre incluso amenazó con retirar su apoyo al Estado judío en caso de anexión de Cisjordania. “Eso no va a suceder. Esto no sucederá porque di mi palabra a los países árabes”en el marco de las negociaciones de alto el fuego, declaró el inquilino de la Casa Blanca. Y amenazar: “Y no se puede hacer eso ahora. Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si esto sucediera”.