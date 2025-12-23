Conflicto Camboya-Tailandia: casi un millón de personas desplazadas

Publicado el 21 de diciembre de 2025 a las 14:01 horas. Lectura: 2 min.







Más de medio millón de personas en Camboya han sido desplazadas debido a un conflicto fronterizo con Tailandia que provoca enfrentamientos mortales desde hace dos semanas, anunció Phnom Penh este domingo 21 de diciembre, en vísperas de conversaciones regionales destinadas a aliviar las tensiones.





“Más de medio millón de camboyanos, entre ellos mujeres y niños, están sufriendo graves dificultades debido al desplazamiento forzado de sus hogares y escuelas para escapar del fuego de artillería, los cohetes y los bombardeos aéreos de los F-16 (aviones de combate) tailandeses”precisó el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa, estimando el número total de personas evacuadas en 518.611.





En Tailandia, unas 400.000 personas han sido desplazadas por el nuevo conflicto fronterizo, según Bangkok.





El portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri, dijo a los periodistas el domingo que el número de evacuados alojados en refugios había disminuido, aunque más de 200.000 permanecían en centros de evacuación.





Pidió a los aldeanos que probablemente regresaran a sus hogares que siguieran cuidadosamente las instrucciones, “porque podrían quedar minas o bombas peligrosas”.





Al menos 41 muertos desde el 12 de diciembre





Camboya, cuyo ejército está superado en recursos por el de Bangkok, subrayó este domingo que las fuerzas tailandesas habían continuado sus ataques desde el amanecer, informando de combates cerca del templo jemer de Preah Vihear, de 900 años de antigüedad, codiciado por Tailandia.





Según los respectivos informes oficiales, los enfrentamientos han dejado al menos 41 muertos – 22 del lado tailandés y 19 del lado camboyano – desde la reanudación de los combates el 12 de diciembre, ya que los dos reinos del Sudeste Asiático se disputan desde hace tiempo trozos de territorio a lo largo de su frontera, trazada durante la época colonial. En julio, un episodio anterior de violencia dejó 43 muertos en cinco días.





Los ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), incluidos los de Tailandia y Camboya, se reunirán el lunes en Kuala Lumpur para una reunión especial para discutir el conflicto.









Camboya y Tailandia dijeron el domingo que la reunión en Malasia debería ayudar a aliviar las tensiones en la frontera, y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés, Maratee Nalita Andamo, citó una “importante oportunidad para ambas partes”.





Reiteró las condiciones previas para las negociaciones, incluida la exigencia de Bangkok de que Phnom Penh anuncie primero un alto el fuego y coopere con los esfuerzos de limpieza de fronteras.





El gobierno tailandés, sin embargo, no dio ninguna garantía de que una tregua llegaría a buen término y declaró en un comunicado que una “El alto el fuego sólo podrá lograrse si se basa principalmente en la evaluación de la situación sobre el terreno por parte del ejército tailandés”.





Trump afirmó haber resuelto el conflicto





El Ministerio de Asuntos Exteriores de Camboya dijo que la reunión tenía como objetivo aliviar las tensiones y restaurar “Paz, estabilidad y buenas relaciones de vecindad”. Reafirmó la “posición firme” desde Phnom Penh “resolver disputas y conflictos por todos los medios pacíficos, el diálogo y la diplomacia”.





A finales de octubre, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que había resuelto el conflicto tras presidir la firma de un acuerdo de alto el fuego, pero fue suspendido poco después por Bangkok.









Washington, Beijing, la Unión Europea, las Naciones Unidas y la presidencia malaya de la Asean han pedido un cese de las hostilidades.





El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo el viernes que esperaba que los dos países restablecieran la tregua el lunes o martes, en un momento en que se intensifican los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.





China, por su parte, envió la semana pasada a su enviado especial para asuntos asiáticos a Camboya y Tailandia, en un esfuerzo de mediación. Ese enviado, Deng Xijun, se reunió con el primer ministro Hun Manet en Phnom Penh y pidió una tregua, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Camboya.