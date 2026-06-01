centros de datos, IA… ¿Cuáles son los principales anuncios de la cumbre?

93 mil millones de euros. La Cumbre Elige Francia 2026, dedicada al atractivo de Francia, supera con creces las promesas de inversión extranjera acumuladas durante sus ocho ediciones anteriores, que ascendieron a 87 mil millones. “Una cantidad récord” y un momento “histórico”recibió este lunes 1 de junio en Versalles al jefe de Estado Emmanuel Macron, a iniciativa de esta reunión proempresarial.

¿Un sector privilegiado? Inteligencia artificial, que recibe todos los honores en esta novena edición. Grupos como el gigante tecnológico japonés SoftBank pretenden liberar varias decenas de miles de millones de euros para construir infraestructuras vinculadas a la IA en Francia y fomentar su desarrollo. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” repasa los grandes anuncios de Choose France.

Elija Francia 2026 permite “Cristalizar una cantidad récord de 93 mil millones de euros de inversiones confirmadas”se alegró este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron. Una cantidad colosal que supone la creación de 15.600 puestos de trabajo.

“Claramente estamos cerrando la brecha que teníamos en términos de capacidad informática en Europa” en relación con Estados Unidos y China, afirmó Emmanuel Macron, que cuenta, entre otras cosas, con estos proyectos de inversión para hacer que Francia “ el punto avanzado de la producción de robots con IA, la industrialización por IA ».

“La inteligencia artificial debe ser una fuente de prosperidad para Francia”subrayó por su parte el Ministro de Economía, Roland Lescure. “Debemos estar a todos los niveles: los centros de datos, las fábricas (…), las empresas que fabrican la inteligencia artificial del mañana, los clientes. »

Hay muchas promesas de inversión en IA. En primer lugar los del japonés SoftBank, especializado en tecnología e inteligencia artificial: el grupo anunció el sábado que quería invertir, en asociación con el grupo francés Schneider Electric, 45 mil millones de euros hasta 2031 en centros de datos en Hauts-de-France. En última instancia, el grupo prevé liberar 75 mil millones de euros. “ Se han identificado otros sitios » para lograr este objetivo, afirmó Emmanuel Macron.

se trata de “la mayor inversión de Europa en infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial”según el jefe del grupo japonés Masayoshi Son. El dirigente empresarial elogió la rapidez -dos meses- con la que se pudo concretar esta inversión. Si bien las tensiones en torno a la energía se sienten a escala mundial, la electricidad nuclear francesa disponible explica tal proyecto de inversión. Una ventaja de la que se jacta Roland Lescure, que cree que “ La electricidad barata y libre de carbono significa que hoy estamos menos expuestos y mejor protegidos que un cierto número de otras economías frente a la crisis”..

¿Los centros de datos crecen como hongos en Francia? Ésta es la trayectoria que el país pretende seguir, según las declaraciones de Emmanuel Macron, que espera “Convirtiendo a Francia, con diferencia, en el primer país que alberga centros de datos (…) y capacidades informáticas en Europa”.

Más allá de SoftBank, otros inversores apuestan por los centros de datos franceses. Alrededor de 7.500 millones de euros del fondo emiratí MGX y Bpifrance para un “segundo sitio” además del proyecto Campus AI en Fouju (Seine-et-Marne). O hasta 5 mil millones de euros de la sociedad inversora Ardian y la plataforma nórdica de centros de datos Verne para un “campus de infraestructura digital” en Isla de Francia.

La gestora de activos canadiense Brookfield tiene intención de pagar 10.000 millones adicionales para alcanzar un total de 30.000 millones. “Francia es un buen destino” para este tipo de infraestructuras, explicó Sikander Rashid, director europeo de Brookfiled Asset Management, en Versalles. ¿Por una buena razón? Aparte del atractivo de su energía nuclear francesa, el país “se beneficia de una administración muy favorable al desarrollo de las infraestructuras de IA”, él dice. En este sentido, la ley para simplificar la vida económica, promulgada el 26 de mayo, facilita los procedimientos para la ejecución de estas infraestructuras con un impacto ambiental significativo: en particular, podrían calificarse como proyectos de gran interés nacional (PINM).

Varios grupos extranjeros han compartido su intención de instalar equipos en Francia o incluso de ampliarlos. El estadounidense Salesforce, distribuidor de software de gestión y especialista en la nube, anunció una inversión de 2.000 millones de dólares en Francia hasta 2030 en un centro dedicado a la inteligencia artificial en París.

La start-up estadounidense de análisis de datos e IA Databricks quiere invertir más de 300 millones de dólares de aquí a 2028: prevé contratar a más de 400 empleados en Francia y formar a más de 40.000 personas en el uso de la IA en los próximos tres años. Por su parte, el grupo taiwanés Foxconn prevé invertir 120 millones de euros en Angers para lanzar una línea de producción de placas base dedicada a la IA, en colaboración con el especialista francés en supercomputadores Bull.

Para reactivar la maquinaria industrial francesa, el sector farmacéutico ha indicado que quiere invertir más en sus instalaciones en Francia. El grupo suizo Sandoz anuncia 150 millones de euros hasta 2034. ¿Con qué fin? Aumentar las capacidades de producción de su sede de Toulouse (producción de medicamentos biosimilares), informa el grupo. El laboratorio británico GSK habla de “casi 140 millones de euros” para contribuir a la investigación y al desarrollo, así como a sus centros de Évreux, Mayenne y Saint-Amand-les-Eaux.

Al igual que la alemana Enerrage, la empresa energética portuguesa EDP prevé más de mil millones de euros hasta 2030 para financiar proyectos eólicos, solares, de almacenamiento de baterías y de infraestructuras de redes. Y el grupo siderúrgico Marcegaglia (Italia) prevé invertir 600 millones de euros adicionales en su proyecto de producción de acero primario libre de carbono en Fos-sur-Mer, en el sur de Francia.

Amazon también planea abrir tres sitios logísticos adicionales que se espera creen 1.000 puestos de trabajo, además de su plan de inversión de más de 15.000 millones de euros en tres años. El gestor belga de parques industriales y de actividad VGP promete “creación de 5.000 puestos de trabajo” en seis años, gracias a “más de 1.500 millones de euros”.

Sin embargo, no basta para tranquilizar a Marylise Léon, número uno del sindicato CFDT, que lamentó en el Senado Público “un verdadero problema para el mantenimiento de la industria en Francia”.