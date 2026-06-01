un festival de piedras preciosas en Venecia

Martes 26 de mayo, en el Lido de Venecia, en un palacio En los años treinta, cuando el mármol y la simetría desplegaban un esplendor arquitectónico casi abrumador, la prensa de todo el mundo se codeaba con los compradores más importantes de la casa Dior, aquellos que gastan millones cada año en un collar o en unos pendientes. Mujeres con vestidos largos y galas, hombres con corbata negraen el reverso, a veces adornado con un broche: esta clientela ultraselecta ha viajado desde Asia, Oriente Medio o América. Nos encontramos, no hablamos. Una cuestión de confidencialidad, pero no sólo eso: la regla implícita es que los periodistas, a pesar del deseo que les hace cosquillas, no vayan a interrogar a estas espectaculares criaturas sobre sus joyas.

Los compradores más importantes de Dior, unas 200 personas, fueron invitados a esta presentación de la obra de Victoire de Castellane. ANAÏCK LEJART

En total, más de 200 personas asistieron a la primera presentación (fueron tres durante la semana) de la nueva colección de Victoire de Castellane. Desde que trabaja en Dior en 1999, el director artístico ha devuelto el color a la (alta) joyería, con una imaginación alegre que bebe tanto de la infancia, de bosques encantados y de cuentos maravillosos como de la historia de la casa.

Porque Venecia y Dior son un asunto antiguo. Comienza con un baile, ofrecido en septiembre de 1951 por Charles de Beistegui en su palacio Labia: 1.500 invitados disfrazados (entre ellos Orson Welles, Jean Cocteau y Salvador Dalí) y tal exceso que el evento social se ganó el sobrenombre de “Baile del Siglo”. Christian Dior también está presente, diseñó el vestuario de varios participantes. El festival, pero también la ciudad, le dejaron una impresión duradera. Casi setenta años después, Victoire de Castellane y Dior Joaillerie se apoderan de este mismo palacio en 2019 con la colección Gem Dior, bajo los frescos de Tiepolo.

La colección fue presentada sobre maniquíes vestidos por el nuevo director artístico de Dior Couture, JW Anderson. ANAÏCK LEJART

Este año, lugar Palacio del Casino para Diorissima. La nueva colección juega con el collage, este arte de cortar y superponer practicado por Matisse (que actualmente se puede admirar en el Grand Palais de París). Presentada en maniquíes vestidos por el nuevo director artístico de Dior Couture, J. W. Anderson, Diorissima cuenta con 141 creaciones únicas, 112 de las cuales fueron presentadas en Venecia: collares, anillos, pendientes, pulseras, cinturones, orejeras… “Todas estas joyas son como pequeños seres vivientes, odas a la vida que pueblan un jardín alegre, una especie de paraíso”. explica el diseñador.

Castellane es la antítesis de lo aburrido. El color, su mejor amigo. Pero aquí, lejos del multicolor de sus entregas anteriores, hay espacio para las monocromías que exploran toda una paleta, desde lo más claro a lo más profundo, a lo largo de tres capítulos ilustrados: los jardines, el fondo marino y el cielo. En una pieza, una variación en torno a diamantes amarillos como el sol, en otra, en torno a turmalinas de Paraïba que evocan un mar turquesa, o, en otra, la combinación de zafiros rosas, espinelas y granates recuerdan frutas deliciosas. Y cuando la naturaleza no basta para aportar el tono deseado, los talleres han privilegiado la laca, que permite increíbles efectos de opacidad y transparencia.

Victoire de Castellane es la antítesis de lo aburrido. El color, su mejor amigo. ANAÏCK LEJART

Entre las otras técnicas utilizadas, la del aerógrafo: para “despertar” los diamantes (éste es el verbo de los talleres), se proyectan pigmentos sobre una base de oro rosa o rojo, creando una iridiscencia que difunde la luz en lugar de bloquearla. En cuanto a la técnica del “doblete”, la superposición de una fina capa de gema sobre otra, da lugar a tonalidades únicas, como la que provoca el ópalo sobre la crisoprasa.

Así, para evocar la naturaleza con la ayuda de las más bellas gemas nacidas en las profundidades de la corteza terrestre, es necesario, además de la imaginación del diseñador, el talento de los mejores joyeros franceses: el trabajo con materiales preciosos ha sido, durante siglos, un arte particularmente consumado en Francia.