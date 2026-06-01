En Marsella, la proliferación de centros de datos crea tensiones

Informes La proliferación de megacentros de datos informáticos, acelerada por la explosión de la IA, está dando lugar a crecientes desacuerdos sobre el uso de la electricidad, el agua y los recursos terrestres. Como en la ciudad de Marsella, que se ha convertido en el sexto centro mundial de datos.

(Este lunes 1 de junio, Emmanuel Macron anunció inversiones extranjeras en Francia por un importe de 93 mil millones de euros en el marco de la novena edición de Choose France. Inversiones impulsadas por proyectos en el ámbito de la IA y lo digital; el Jefe de Estado también estimó que estos proyectos permitieron “hacer de Francia, con diferencia, el primer país que alberga centros de datos” y “capacidades informáticas en Europa”. centros).

A derecha e izquierda de un interminable pasillo gris y blanco iluminado con pálidas luces de neón hay una multitud de puertas cerradas. Protegen habitaciones inmaculadas, donde los armarios de malla albergan pilas de máquinas de flasheo y espaguetis de fibra óptica, constantemente…