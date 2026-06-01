Donald Trump “todavía goza de excelente salud”, dice su médico

Publicado el 30 de mayo de 2026 a las 16:37 horas. Lectura: 2 min.

En un momento en el que abundan los rumores sobre el estado de salud del presidente estadounidense, el último informe médico de Donald Trump se hizo público el viernes 29 de mayo tras los exámenes de rutina del presidente estadounidense de 79 años. El médico presidencial describe al multimillonario como “ siempre en excelente salud”y el informe médico simplemente aconsejaba perder peso y hacer más ejercicio.

“El presidente Trump se mantiene en excelente salud con una fuerte función cardíaca, pulmonar, neurológica y física general”dijo el médico presidencial, capitán de la Marina Sean Barbabella, juzgando “plenamente capaz de ejercer todas las funciones de comandante en jefe y jefe de Estado”.

El informe de tres páginas describe el examen médico y las pruebas de diagnóstico realizadas a Donald Trump el martes en el hospital militar Walter Reed, cerca de Washington. El examen del martes es el tercero desde su toma de posesión el 20 de enero de 2025, es decir, hasta ahora un ritmo semestral de exámenes médicos, en lugar del habitual ritmo anual. “Todo salió PERFECTAMENTE bien”escribió Donald Trump el martes después de estos exámenes.

Según el Capitán Barbabella, la edad del corazón de Trump es “unos 14 años menor que su edad cronológica”y el presidente obtuvo “30 de 30” a la evaluación cognitiva. Donald Trump mide 1,91 metros de altura y pesa 108 kg, frente a los 101,6 kg durante su control de salud de abril de 2025.

“Se brindaron consejos preventivos, incluidas recomendaciones dietéticas, tomar aspirina en dosis bajas, aumentar la actividad física y continuar con la pérdida de peso”indica el texto.

Trump, que cumplirá 80 años el 14 de junio, toma tres medicamentos, dos de ellos para controlar sus niveles de colesterol y el tercero, aspirina, para “prevención cardíaca”.

El informe también menciona “una cicatriz en la oreja derecha compatible con una herida de bala previa”legado del intento de asesinato de Donald Trump, entonces candidato presidencial, durante un mitin electoral en Pensilvania en 2024.

Durante su primer mandato, fue acusado de falta de transparencia sobre su salud, particularmente cuando fue hospitalizado tras contraer Covid-19 en octubre de 2020.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, el líder estadounidense sufre un hematoma persistente en la mano derecha, cubierto de maquillaje. Un elemento que genera dudas sobre la salud del inquilino de la Casa Blanca. El informe publicado el viernes atribuye este hematoma “apretones de manos frecuentes” aliado con “Tomar aspirina para la prevención cardiovascular”.

La Casa Blanca también reveló que Donald Trump padecía insuficiencia venosa crónica, una afección común y benigna que provoca hinchazón y calambres.

El presidente ha reducido el ritmo de sus viajes a Estados Unidos en comparación con su primer mandato, pero mantiene un ritmo bastante rápido de viajes al extranjero y responde con frecuencia a la prensa.

El estado de forma del presidente estadounidense no suscita tantas dudas en la opinión pública como el de Joe Biden al final de su mandato, cuando el demócrata multiplicó las caídas y las confusiones.

Pero muchos estadounidenses tienen dudas sobre sus habilidades. En una reciente encuesta de “Washington Post”/ABC News/Ipsos, el 59% de los encuestados cree que Donald Trump no tiene la capacidad mental para liderar el país y el 55% que no tiene la salud física necesaria.

El presidente americano asegura estar en muy buena forma. “Me siento como hace cincuenta años. Es una locura”dijo el 12 de mayo.