“Necesitamos una Unión dentro de la Unión”

“Estamos en dificultades. Es una buena señal. Si no estuviéramos ahí, nunca cambiaríamos nada. Y crear Europa significa cambiar las cosas. »

—Jean Monnet

La Unión Europea (UE) nos ha brindado más de setenta años de paz y prosperidad. Pero no fue diseñado para funcionar en un mundo dominado por imperios continentales. Ahora debe surgir una Unión más fuerte. Europa es un continente envejecido, va a la zaga de Estados Unidos y China en términos de crecimiento y productividad, sufre de falta de inversión y lucha por mantener su modelo social. Al mismo tiempo, debe enfrentar una agitación geopolítica: Rusia amenaza su seguridad en el Este, mientras que su aliado tradicional, Estados Unidos, se convierte, en el mejor de los casos, en un socio poco confiable y, en el peor, en una potencia hostil.

Con sólo el 5% de la población mundial y una participación (hasta ahora) decreciente en la economía global, sólo una Europa más unida, económica y políticamente, capaz de garantizar su propia seguridad y defensa, puede enfrentar efectivamente a las tres potencias continentales que buscan dividir el mundo en esferas de influencia, a medida que el orden multilateral colapsa. Sin embargo, incluso después de la agresión contra Ucrania y las amenazas de Donald Trump a Groenlandia, los líderes europeos no han lanzado ninguna iniciativa audaz para fortalecer la Unión.

El problema no es que Europa carezca de planes, sino que carece de consenso entre los Veintisiete. Enrico Letta y Mario Draghi han propuesto un conjunto de medidas esenciales para reactivar el crecimiento y la competitividad de la Unión completando el mercado único y movilizando la inversión pública y privada en sectores clave. Esto debería ser evidente. La eliminación de las barreras nacionales en los servicios financieros, las telecomunicaciones, los mercados digitales y la energía proporcionaría un gran impulso a la economía de la UE. Lo mismo ocurre con la armonización de las leyes sobre quiebras o de sociedades.

También necesitamos completar la Unión de los Mercados de Capitales y la Unión Bancaria para conservar los ahorros europeos e invertirlos en el continente. Un programa económico de este tipo no sólo reviviría la prosperidad de Europa y mejoraría el nivel de vida de los europeos, sino que también proporcionaría la base tecnológica y financiera necesaria para proyectar nuestro poder a escala global en defensa de nuestros valores e intereses.

Sin embargo, todo esto no es suficiente. Europa también debe construir su propia defensa, dada la muy incierta fiabilidad de los Estados Unidos y, por tanto, de la OTAN, y debe poder tomar decisiones por mayoría en materia de política exterior. El Tratado de Lisboa ya ofrece vías para lograr estos dos objetivos, incluida la posibilidad de reformas. Sin embargo, no se están logrando avances.

Los acontecimientos recientes ilustran la urgencia de tal movimiento. La guerra en Irán, el bloqueo del Estrecho de Ormuz y los bombardeos en el Líbano han demostrado una vez más cómo el veto de un solo Estado miembro puede bloquear una declaración conjunta. Recientemente, el último veto de Viktor Orbán, que bloqueó un préstamo de 90 mil millones de euros financiado con eurobonos a Ucrania y a los 20mi paquete de sanciones contra Rusia, ha puesto en peligro la seguridad de todo el continente, mientras que Hungría representa sólo el 1% del PIB de la UE y el 2% de su población.

Además, el Consejo no llegó a un acuerdo para establecer un regulador único de los servicios digitales, las telecomunicaciones y los servicios financieros –un elemento esencial para un verdadero mercado interior– ni sobre un sistema europeo de garantía de depósitos y menos aún sobre la armonización fiscal. Poderosos intereses nacionales continúan abogando por mantener las barreras transfronterizas y capturar a sus gobiernos minoritarios bloqueadores. Además, a menudo se requiere que el Consejo decida por unanimidad incluso cuando no es un requisito legal.

¿Hay alguna salida? Para determinadas reformas del mercado único, el Consejo puede actuar por mayoría cualificada. Sin embargo, es probable que las principales iniciativas en materia fiscal, deuda común, política exterior y defensa sigan bloqueadas por vetos nacionales. Por lo tanto, a menos que estemos preparados para aceptar el status quo y arriesgar el futuro de Europa como actor independiente, ha llegado el momento de crear una vanguardia federal de estados miembros dispuestos. Así creamos Schengen y la moneda única.

Esta vanguardia completaría el mercado interior, pondría en común la soberanía sobre el euro, la fiscalidad y las inversiones a gran escala en tecnología, política climática e independencia energética basada en energías renovables, así como la industria de defensa. Establecería un Consejo de Seguridad Europeo y una defensa con capacidades comunes y su propia cadena de mando, y decidiría por mayoría cualificada en todos los ámbitos, incluida la política exterior, la defensa, la fiscalidad y las cuestiones financieras. Esta “Unión dentro de una Unión” podría establecerse mediante una combinación de cooperación reforzada con una composición homogénea, respaldada por un tratado instrumental para definir las reglas de toma de decisiones y garantizar la responsabilidad democrática.

En un mundo tan peligroso, donde nuestra seguridad y supervivencia están claramente en juego, no podemos aceptar que un solo capital pueda frenar a todos. Estamos convencidos de que si Francia, Alemania, los países del Benelux, Polonia y España toman la iniciativa de proponer esta Unión 2.0, abierta a todos, actuará como un poderoso imán para los demás Estados miembros que hasta ahora se han mostrado reacios a las reformas esenciales.

En nombre del Comité de Acción de los Estados Unidos de Europa:

• Josep Borrellpresidente del Cidob (Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona) y ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, España;

• Guy Verhofstadtpresidente del Movimiento Europeo Internacional y ex primer ministro de Bélgica;

• Domènec Ruiz DevesaPresidente de la Unión de Federalistas Europeos y ex eurodiputado, España;

• Moritz Herglpresidente de los Jóvenes Federalistas Europeos, Alemania;

• Philippe Laurettepresidente de la Asociación Jean-Monnet, Francia;

• Rossen Plévnelievex presidente de Bulgaria;

• Pedro Romanoex Primer Ministro de Rumania;

• Mercedes Bressoex Presidente del Comité Europeo de las Regiones, Italia;

• Nicolás Schmitex comisario europeo y presidente de la FEPS (Fundación de Estudios Progresistas Europeos), Luxemburgo;

• Danuta Hübnerex Comisario Europeo, Polonia;

• Lucas Jahierex Presidente del Comité Económico y Social Europeo, Italia;

• Pierre Larrourouex eurodiputado, Francia;

• Willy Claesexsecretario general de la OTAN, Bélgica;

• Andrea Wechslereurodiputado, miembro del Grupo Spinelli, Alemania;

• Mónica Frassoniex copresidente del Partido Verde Europeo, Italia y Bélgica;

• Thijs Reuteneurodiputado, miembro del Grupo Spinelli, Países Bajos;

• Luca Visentiniexsecretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Italia;

• Jo Leinenex eurodiputado, Alemania;

• Brando Benifeieurodiputado, miembro del Grupo Spinelli, Italia;

• Sandro Goziexsecretario de Estado italiano para Asuntos Europeos, miembro del Grupo Spinelli, eurodiputado de Italia y Francia;

• William Klossaescritor, presidente fundador de EuropaNova y Civico Europa, copresidente de Europa Power Initiative, Francia;

• Richard Corbettex eurodiputado del Reino Unido;

• Patrizia Toiaex eurodiputado, Italia;

• Andres Duffex eurodiputado del Reino Unido;

• Christelle Savallex presidente de los Jóvenes Federalistas Europeos, Luxemburgo;

• Julia RossolilloProfesor de Derecho de la Unión Europea, Italia;

• Francisco Aldecoaprofesor de relaciones internacionales, España;

• Lieven Tailliepresidente honorario de la Asociación de Periodistas Europeos, Bélgica;

• Michele Fiorillofilósofo, Civico Europa, Italia;

• Eric Pestelasesor del presidente de la Asociación Jean-Monnet, Francia;

• Miguel Ángel Martín Ramos.vicepresidente de la Asociación Jean-Monnet, España.