¿Cómo pudo Xenia Fedorova obtener un permiso de residencia en Francia? Esta es la pregunta que sacude al gobierno desde hace varios días. Luego de varias investigaciones sobre este columnista acusado de ser la voz del Kremlin en el medio Bolloré, Laurent Nuñez aseguró este lunes 1 de junio que no había habido ningún “intervención” del Estado durante una intrigante renovación de los papeles franceses del ruso en 2024.

Xenia Fedorova, ex jefa del canal ruso RT en Francia, prohibido en la Unión Europea (UE) desde marzo de 2022 y tras la invasión rusa de Ucrania, defiende regularmente las posiciones del Kremlin en los medios de comunicación del redil del multimillonario conservador Vincent Bolloré. Aparece en particular en CNews y Europe 1 y escribe una columna en el semanario “JDNews”.

En 2021, Xenia Fedorova obtuvo un permiso de residencia de cuatro años de la Prefectura de Policía de París, informa “Le Monde”. Un año después, el canal ruso RT, para el que trabaja en su versión francesa, fue prohibido debido a estas “acciones de propaganda continuas y concertadas” OMS “amenazan directa y gravemente el orden y la seguridad públicos”indica la UE.

Pero en 2024, Xenia Fedorova vuelve a solicitar la renovación de su derecho a quedarse. En aquella época, el Ministerio del Interior, dirigido por Gérald Darmanin, endureció la entrega y renovación de títulos a los extranjeros que supusieran una amenaza para el orden público, recuerda el diario vespertino. Por este motivo se produjeron nada menos que 4.600 denegaciones de entrega y renovación, así como 2.255 retiradas de títulos. Aún. Xenia Fedorova recibe una tarjeta de residencia de diez años.

¿El gobierno jugó un papel en esta curiosa renovación? “Al contrario de lo que se ha dado a entender en cierto número de medios, no hubo intervención”explicó este lunes en France Inter Laurent Nuñez, exprefecto de policía de París. “Hay títulos que se renuevan automáticamente para los extranjeros que llevan varios años en situación regular y que cumplen condiciones. Él se libera de ello cada día”añadió el que llegó a ser ministro del Interior.

Si asegura que “La administración no puede negarse, a menos que inicie un litigio”advierte: “El hecho de que un extranjero tenga un permiso de residencia no lo protege de un posible procesamiento o interrogatorio cuando hay alteración del orden público o amenaza a los intereses fundamentales de la nación. »

Cerca de “Le Monde”, el séquito de Gérald Darmanin, que entonces se encontraba en Beauvau, evoca también una renovación. “automático”. Nuestros colegas de “Le Monde” precisan que los procedimientos de verificación en la prefectura no se iniciaron hasta que se descubrieron las primeras revelaciones sobre el permiso de residencia de diez años de Xenia Fedorova en marzo de 2025.

La semana pasada, la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, señaló la “comentarios muy serios” por Xenia Fedorova, quien “invertir completamente la carga de la prueba sobre las responsabilidades entre Rusia y Ucrania”.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, también lo calificó de “propagandista” pro-Putin. “Cada uno es libre de elegir su propia línea editorial, pero abrir sus tribunas y columnas a esta señora es simplemente servirle la sopa a Vladimir Putin”añadió sobre el France Inter. “Tenemos un Estado de derecho, hay un cierto número de reglas”continuó el ministro.

Xenia Fedorova “No es el único que critica al gobierno francés, es lo que llamamos democracia”declaró también. “Esto es lo que marca la diferencia entre Francia, la Unión Europea y Rusia. En una democracia, puedes decir mentiras sin que te envíen a un gulag o a una colonia penal..

El presidente del consejo de administración del grupo Canal+, Maxime Saada, defendió a su columnista, al ver en su presencia en CNews una cuestión de “libertad de expresión”. “No creo que podamos hablar de un agente ruso (…), periodista sí, agente no”respondió, interrogado por un accionista durante la asamblea general del grupo el viernes. Presentado como periodista en el medio Bolloré, el ruso no tiene carné de prensa, señala “Le Monde”.

Xenia Fedorova también recibió el apoyo de Arnaud Lagardère, director de Lagardère Radio (propietaria de Europe 1), y Gérald-Brice Viret, director general de Canal+France, en un artículo publicado en el “Journal du Dimanche” (“JDD”), otro medio del grupo de Vincent Bolloré. “No necesariamente estamos de acuerdo con cada una de sus posiciones. Por otro lado, nos oponemos a su deslegitimación sistemática”escribieron.

En la red social Presentado en “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” como “el editor de las reacciones”Lise Boëll dirige Fayard. Una editorial que pertenece a Vincent Bolloré y que publicó en marzo de 2025 el libro “Prohibido” de… Xenia Fedorova.