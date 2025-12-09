Tras una multa europea contra su red social X, Musk pide… la abolición de la UE





A Elon Musk no le gusta la Unión Europea. La multimillonaria lo hizo saber alto y claro después de que se atreviera a imponerle, el pasado 5 de diciembre, una multa de 120 millones en su red social. “La UE debería ser abolida”.





Otro ataque más de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump, por su parte, denunció un “censura”. Esta decisión es “un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”también fustigó al jefe de la diplomacia Marco Rubio. Un comunicado publicado en X. Obviamente. ¿Pero por qué tanta ira?





•La UE impone una fuerte multa a X





El viernes 5 de diciembre, la UE impone una multa de 120 millones de euros a X, la red social de Elon Musk. Es la primera impuesta a una plataforma en virtud del Reglamento de Servicios Digitales (DSA): esta ley emblemática entró en vigor hace dos años para combatir los contenidos ilegales y peligrosos en línea e impone obligaciones reforzadas a las plataformas más grandes activas en la UE.









Esta sanción se refiere únicamente a las infracciones notificadas en julio de 2024 a





Las marcas de verificación azules fueron asignadas originalmente por el antiguo Twitter a los usuarios después de un proceso de verificación de su identidad, para ayudar a frustrar a los impostores. Pero después de comprar la red social en 2022 por 44.000 millones de dólares y rebautizarla como X, Elon Musk reservó estas insignias para los suscriptores de pago, a riesgo, según Bruselas, de engañar a los usuarios.





• Elon Musk hace un berrinche contra la UE





Incluso antes de que se hiciera oficial esta decisión, Elon Musk se mostró agitado y agradeció en particular al vicepresidente estadounidense JD Vance, que había denunciado el enfoque europeo. Cuando cae la sanción, el multimillonario pierde los estribos, expresó el sábado en X: “La UE debería ser abolida y los estados (miembros) recuperar su soberanía”escribe el hombre más rico del mundo en su red social, “lo que permitiría a los gobiernos representar mejor a sus ciudadanos. »









“Europa se deja deslizar hacia la nada”afirma también, de nuevo el sábado, en su plataforma, denunciando, en una entrevista en vídeo que publicó en su cuenta, “sobrerregulación” de la UE. Luego multiplica las diatribas antieuropeas hasta este lunes: “¡La Comisión Europea desperdició incontables segundos de vida con su estúpida ventana emergente de “aceptar cookies”! » ; “Disolvamos la UE y devolvamos el poder al pueblo” ; “La Unión Europea no es DEMOCRACIA – el poder del pueblo – sino BUROCRACIA – ¡el poder del burócrata no electo! »…









• La Comisión Europea se burla de Musk





Ante el carácter grotesco de las declaraciones de Elon Musk, la Comisión Europea denunció este lunes “Declaraciones completamente locas”. “Esto es parte de la libertad de expresión que apreciamos en la UE, que permite las declaraciones más descabelladas”dijo también a la prensa la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho. Es difícil no burlarse de las críticas del multimillonario y de los trumpistas contra la supuesta desaparición de la libertad de expresión en suelo europeo.





El viernes, la Comisión Europea ya había respondido más específicamente a Donald Trump, que denunció una “censura”. la multa contra “no tiene nada que ver con la censura”respondió la vicepresidenta responsable de Digital, Henna Virkkunen, a una pregunta de los periodistas. “No estamos aquí para imponer las multas más altas, sino para garantizar que se respeten nuestras leyes digitales”.