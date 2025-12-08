Muerte de dos niños franceses en Gaza: la fiscalía pide una investigación por “crímenes de guerra”

Publicado el 28 de noviembre de 2025 a las 15:28 horas. Lectura: 2 min.







La fiscalía nacional antiterrorista pidió a un juez de instrucción parisino que investigara “crímenes de guerra” tras la muerte de dos niños franceses en un bombardeo israelí en Gaza en octubre de 2023, supimos este viernes 28 de noviembre por fuentes cercanas al asunto.





La Fiscalía, por el contrario, considera que no existe “ningún lugar” investigar para “genocidio”ni “crimen contra la humanidad”según lo solicitado por la abuela de las víctimas y la Liga de Derechos Humanos (LDH) en su denuncia.





Janna y Abderrahim Abudaher murieron a los seis y nueve años, en un bombardeo israelí, el 24 de octubre de 2023, 17 días después del sangriento y sin precedentes ataque del movimiento islamista palestino Hamás en suelo israelí.









una queja por “asesinato” Y “genocidio”dirigido a Israel, había sido presentado por Jacqueline Rivault, la abuela materna de los niños. La LDH se convirtió en partido civil. Según esta denuncia, el “bombardeos regulares” del ejército israelí llevó a la familia a refugiarse en una casa “al norte de la Franja de Gaza”alcanzado por dos misiles, uno de los cuales entró “directamente a la habitación donde estaba la familia”. Abderrahim está muerto “en el lugar” y Janna poco después.





La madre de los niños objeto de orden de aprehensión





Su hermano pequeño Omar y su madre, Yasmine Z., resultaron gravemente heridos. Esta última es conocida por la justicia francesa: fue condenada en 2019 en su ausencia en París por financiar el terrorismo, por haber entregado dinero en Gaza a miembros de la Yihad Islámica y de Hamás entre 2012 y 2013. Es objeto de una orden de detención.





Tres meses después de la presentación de esta denuncia, la Fiscalía, que representa a la Fiscalía, pidió a un juez de instrucción que investigara “contra X” por crímenes de guerra, denunciar un “ataque deliberado contra la población civil” y un ataque a propiedad civil “no ser un objetivo militar”.









Por el contrario, la Fiscalía antiterrorista, competente para los crímenes de guerra cometidos contra franceses, considera que no hay motivos para investigar “crímenes contra la humanidad”ni para “genocidio”.





Los demandantes argumentaron que el ataque fue parte de un “genocidio” perpetrada por Israel contra los palestinos. Pero el ataque podría haber tenido como objetivo a la madre de los niños, que es de nacionalidad francesa y no palestina, argumentó la fiscalía. En cuanto a la “crimen contra la humanidad”invocado por la Corte Penal Internacional (CPI) en sus órdenes de detención contra el líder israelí Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant, la fiscalía francesa cree que no incluye los bombardeos aéreos.





Otras denuncias presentadas en Francia









“Incluso antes de iniciar las investigaciones, la fiscalía tiene un deseo dogmático de limitar las investigaciones a los crímenes de guerra”deploró por su parte el abogado de la LDH, Emmanuel Daoud.





En Francia se presentaron otras denuncias contra posibles abusos cometidos contra los palestinos en Gaza y la Cisjordania ocupada.









Varias ONG, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la LDH, presentaron este verano una denuncia contra dos soldados franco-israelíes de una unidad de élite del ejército israelí, la “Unidad Fantasma”, a quienes acusan de“ejecuciones sumarias” civiles en Gaza.





La LDH también presentó en junio una denuncia contra la empresa armamentística francesa Eurolinks y una empresa israelí, en particular por complicidad en crímenes contra la humanidad y complicidad en genocidio.





También se presentaron dos denuncias contra entidades franco-israelíes y francesas autores o cómplices del crimen de colonización: la primera por la asociación Abogados por la Justicia en Oriente Medio (AJPO), cofundada por la abogada Gisèle Halimi, la segunda por la asociación Francia Palestina Solidaridad.