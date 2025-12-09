la Asamblea restablece la suspensión de la reforma previsional, nueva votación decisiva el martes





Después de haber adoptado la parte de ingresos del presupuesto de la Seguridad Social el viernes 5 de diciembre en una votación en suspenso, la Asamblea reintrodujo la suspensión de la emblemática reforma de las pensiones. Próximo paso: la votación de todo el texto el martes, con un resultado muy incierto.





• “El mejor presupuesto posible” según Lecornu





este presupuesto “no es perfecto, pero es el mejor presupuesto posible”afirmó el Primer Ministro Sébastien Lecornu en “en conciencia, por el interés general”.









• Se rechaza nuevamente la congelación de las pensiones de jubilación





El viernes por la tarde, una medida explosiva del texto, la congelación de las pensiones de jubilación y de los mínimos sociales, fue rechazada en gran medida por los diputados, como en la primera lectura. Había sido parcialmente restablecido en el Senado. Este mismo Senado se había opuesto a la suspensión de la reforma de las pensiones, precio de la no censura del gobierno de Sébastien Lecornu por parte de los socialistas. Los diputados lo reinstauraron por 162 votos contra 75.









Si bien el posicionamiento de los grupos de izquierda será decisivo el martes, el Primer Ministro dejó claro su punto de vista. ” atuendo “ sobre este tema, y ​​llamó a quienes ” luchó “ La reforma de las pensiones está por decidir. “lejos de consideraciones políticas”. Pero la adopción del texto está lejos de ser segura. Y Sébastien Lecornu volvió a descartar esta semana activar el artículo 49.3 de la Constitución.





• El “gran perdedor”: el déficit, según Horizons





Un dato importante será la estimación final del déficit de la Seguridad Social para 2026, inducido por todas las medidas votadas. Según la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, tras la eliminación de la congelación de las pensiones y de los mínimos sociales, este déficit se incrementó hasta 22,5 mil millones de euros (sin contar las transferencias previstas de las arcas del Estado a las de la Seguridad Social para darle un respiro). Y sin contar otras medidas votadas posteriormente. Sin embargo, el objetivo del gobierno era un déficit de 20 mil millones.









“Al final, el gran perdedor de la noche es el déficit de la Seguridad Social”deploró el viernes por la noche Frédéric Valletoux, presidente de la comisión de Asuntos Sociales de Horizons. Pero “No tener presupuesto sería peligroso para nuestra protección social, nuestras cuentas públicas y el papel del Parlamento”escribió Sébastien Lecornu en “Todavía es demasiado grande para no hacer nada”no excluyó que ciertos “reformas” puede ser “adoptado por decreto previa consulta”. A principios de esta semana, planteó en particular la cuestión de “burocracia médica”.





• Un resultado “no renovable”





El viernes, la parte fiscal recibió luz verde por 166 votos contra 140 y 32 abstenciones, con el apoyo de Renaissance, el MoDem, el PS y los independientes de Liot. Votaron en contra la alianza RN-UDR, LFI y ambientalistas. LR y Horizons se abstuvieron en su mayoría, lo que ilustra las divisiones en el campo gubernamental. La votación estuvo marcada por una baja participación.





“Se aprueba porque la RN sólo tenía 69 presentes (de 123 diputados, ndr), la votación de hoy no es renovable” El martes, advierte un ejecutivo macronista. “Aritméticamente, si consideramos las posiciones políticas de los grupos hoy, no pasaría el martes”añade un diputado socialista.









El ajustado resultado es, por tanto, una advertencia para el gobierno. Aunque también es una forma de éxito, aunque sea temporal, después de haber multiplicado los gestos de apertura. El jueves, el ejecutivo intentó encontrar un camino entre el PS y la derecha, votando a favor de reescribir un aumento del CSG sobre las rentas de capital deseado por la izquierda, pero reduciendo su alcance. La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, también aseguró el viernes que no habrá aumento de las franquicias médicas, que deberían ser una fuente de ingresos.





• Próximos debates sobre el objetivo de gasto en seguros de salud





Los diputados casi terminaron de examinar los artículos durante la noche del viernes al sábado y lo terminarán el martes. Votarán inmediatamente por la parte ” gastos “ del texto, antes de la votación de todo el proyecto de ley. Una discusión final se referirá al artículo crucial sobre el objetivo del gasto en seguros de salud (Ondam). La ministra de Salud, Stéphanie Rist, ya ha anunciado a los diputados su ” objetivo “ presentar una enmienda que aumente la “3%” de estos gastos (frente al +2% hasta ahora). Y esto mientras muchos denuncian un objetivo demasiado bajo hasta ahora, equivalente a un curso de ahorro.