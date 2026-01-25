Tras sospechas de violencia policial en París, Núñez habla de “casos aislados”





Tras la muerte de El Hacen Diarra bajo custodia policial en una comisaría de París, la noche del 14 al 15 de enero, y un vídeo viral que muestra a agentes de policía abusando sexualmente de un hombre en París, el Ministro del Interior, Laurent Núñez, se refirió a las investigaciones en curso, citando “casos aislados”.





“Me da rabia, claro, porque desprestigia a toda la profesión aunque sean casos aislados”insistió el ministro del Interior en una entrevista con “Parisien” sobre estos dos casos que involucran a agentes de policía.





La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), la “fuente de fuentes”fue objeto el viernes de una investigación sobre miembros de la policía filmados abusando sexualmente de un hombre en París, rue Bichat (distrito 10), en un vídeo que se volvió viral.





“Necesito comprender el contexto en el que se produjeron los hechos. Se trataba de una misión policial de la DOPC (Dirección de Orden Público y Tráfico, nota del editor), en el marco de una manifestación de apoyo a los kurdos en Siria, donde los funcionarios fueron sometidos a duras pruebas.explicó el ministro.





“El funcionario que lance dos puñetazos tendrá que dar explicaciones”





“Fueron atacados, recibieron disparos de mortero, hubo daños. El contexto no puede ser suficiente para justificar acciones no reglamentarias, suponiendo que lo sean. Al respecto, he solicitado una investigación administrativa y estoy a la espera de los resultados de las investigaciones”añadió.





Unos días antes, en una comisaría del distrito 20, El Hacen Diarra, un mauritano de 35 años, murió mientras se encontraba bajo custodia policial. información judicial para “violencia intencional con resultado de muerte por parte de una persona que ostenta autoridad pública” fue abierto. La familia exigió el arresto de la policía.





“Me quedo con mi línea”respondió Laurent Núñez. “No pido la suspensión de los funcionarios hasta que se determine su culpa. El funcionario que, en las imágenes, lanza dos puñetazos tendrá que explicarse. Pero nada dice, a estas alturas, cuáles son las causas de la muerte”.afirmó además el ministro.





paseo blanco





Varios miles de personas marcharon el domingo en el norte de París para apoyar a la familia de El Hacen Diarra y denunciar “una policía que nos mata”. Una multitud de rostros afligidos se reunió a primera hora de la tarde frente a la casa de trabajadores inmigrantes del distrito 20, donde vivía El Hacen Diarra y frente a la cual fue arrestado violentamente, para dirigirse hacia Gambetta.





En primera fila, detrás de una pancarta exigiendo ” Justicia “ para El Hacen Diarra y “paz a su alma”varios miembros de su familia lucían camisetas negras todavía exigentes “Justicia y Verdad” en letras blancas.









“Mi primo era una persona agradable y sonriente. Reserva. ¡Podías quedarte con él todo el día y ni siquiera te hablaba! »ella sonrió. “Alguien tranquilo”en resumen, “Así que nos sorprendió mucho” según el relato de la policía que lo describe como agresivo.