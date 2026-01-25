Argel ataca el programa “Complément d’investigation” sobre las relaciones entre Francia y Argelia

Publicado el 25 de enero de 2026 a las 13:01,

actualizado el 25 de enero de 2026 a las 6:32 p.m. Lectura: 1 min.







El Ministerio de Asuntos Exteriores argelino convocó el sábado al encargado de negocios de la embajada de Francia en Argel para protestar contra un número del Complemento de investigación, emitido el jueves por France 2, titulado “Rumores y giros: la guerra secreta Francia-Argelia” y dedicado a la crisis diplomática entre ambos países. En un comunicado de prensa, Alger describe la transmisión como “tejido de mentiras”llegando incluso a denunciar “una verdadera agresión contra el Estado argelino, sus instituciones y sus símbolos”.





El ministerio también cuestiona la participación del embajador de Francia en Argelia, Stéphane Romatet, que dirige la embajada desde París tras abandonar el país a petición del presidente Emmanuel Macron, en el contexto de una crisis bilateral persistente desde el verano de 2024.





En este número, el embajador vuelve sobre la decisión de Emmanuel Macron, a finales de julio de 2024, de apoyar la propuesta marroquí de autonomía para el territorio en disputa del Sáhara Occidental, seguida de la retirada de Argel de su embajador en París. Argel apoya a los separatistas del Polisario, opuestos a Rabat, en este conflicto.





El rector de la Gran Mezquita de París, Chems-Eddine Hafiz, cercano al presidente Abdelmadjid Tebboune, afirma en el programa que este apoyo de París a Rabat en el Sáhara Occidental “terminó la relación” entre los dos jefes de Estado.





El jueves, pocas horas antes de la emisión del programa, APS, la agencia de prensa oficial argelina, publicó un despacho contra la radiodifusión pública francesa, denunciando “un título popular” Y “un medio público que ha intercambiado demandas periodísticas por las tesis más rancias de la extrema derecha francesa”. El APS crítico “una empresa metódica de desinformación, en la que Argelia actúa como objetivo obsesivo y como negocio mediático. »





El ex embajador y un influencer en la mira de Argel





En este comunicado, el organismo estatal señala, sin nombrarlo, a Xavier Driencourt, ex embajador de Francia en Argelia, calificado de “ex falso diplomático francés, agitado, que sufre una verdadera patología obsesiva llamada “Argelia””





Un periodista de “Point” señala lo que “ Si vemos claramente al ex diplomático francés hablando en el tráiler del último episodio de Complément d’investigation, no aparece en el programa. » Xavier Driencourt no se pronunció sobre el tema, pero difundió un post en la red social X denunciando su ausencia en la edición final del programa, informa Le Point.





La APS también retoma la intervención del polémico influencer Amir DZ, aún sin nombrarlo, y lo califica de “narcotraficante, chantajista, analfabeto, matón sin formación ni legitimidad intelectual”. De nombre real Amir Boukhors, este opositor al poder argelino fue víctima, en abril de 2024, de un secuestro en suelo francés. La justicia francesa ha emitido una orden de detención internacional contra un exdiplomático de la embajada de Argelia en París por su presunta participación.