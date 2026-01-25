Mano tendida a la oposición, liberación de presos... los cinco signos de una relajación del poder





¿Apaciguamiento? ¿Apertura? ¿Fingido o no? ¿Sufrido o elegido? Encontrar el término adecuado no es fácil, pero lo cierto es que algo está sucediendo en Venezuela, apenas tres semanas -una eternidad geopolítica en el mundo de Donald Trump- después de la captura, extradición y acusación del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa.









Mientras que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien se convirtió en presidenta interina de Venezuela, proclamó recientemente que Nicolás Maduro era “el único presidente de Venezuela” y que Donald Trump prometió pagar “más caro que Maduro” si ella “no hacer lo correcto”hay cada vez más indicios de un deshielo en las relaciones entre los dos países y, al mismo tiempo, de una cierta apertura interna del régimen.





· Manos extendidas a la oposición





Última pista hasta la fecha: las manos extendidas de Delcy Rodríguez hacia la oposición. Mientras miles de partidarios de Nicolás Maduro volvieron a manifestarse el viernes para exigir el regreso del presidente depuesto y su esposa, el presidente interino llamó el sábado a encontrar “Acuerdos con la oposición”. “Desde nuestras diferencias, debemos encontrarnos y llegar a acuerdos. ¿Para qué? Bueno, para el pueblo de Venezuela”declaró en la televisión nacional, cuyo período provisional, según la Constitución, puede durar seis meses antes de nuevas elecciones.











El mismo día, Delcy Rodríguez solicitó al presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, una reunión con las distintas fracciones políticas, diciendo que quería un diálogo con “resultados concretos e inmediatos”.









“Que sea un diálogo político venezolano donde ya no se impongan órdenes externas, ni de Washington, ni de Bogotá, ni de Madrid. Un diálogo político nacionalizado (…) que sea por el bien común de Venezuela”indicó entonces.





· Acuerdos petroleros y apertura del sector





Según Donald Trump, “Las autoridades interinas de Venezuela (deben) entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad sancionado”o uno o dos meses de producción. “El presidente Trump negoció un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano”dijo en ese momento Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, Washington anunció que había cerrado una venta de petróleo venezolano por 500 millones de dólares.





Por su parte, Caracas ha anunciado que quiere aumentar su producción petrolera un 18% en 2026 gracias a una reforma de su ley de hidrocarburos, que deberá abrir completamente el sector al sector privado tras su adopción en los próximos días, afirmó el sábado el presidente del gigante petrolero público Petróleos de Venezuela (PDVSA). “Teníamos una ley (…) que no estaba a la altura de lo que necesitábamos como industria”dijo su director general, Héctor Obregón, durante la presentación de la ley ante trabajadores de la refinería y en la televisión pública.





Según muchos analistas, la ley, prometida por la presidenta interina Delcy Rodríguez, fue redactada bajo presión estadounidense tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que no oculta su interés en el petróleo de Venezuela.









Anteriormente llamado Venezuela Arabia, el país tiene las mayores reservas de oro negro del planeta. Pero la producción se está estancando en alrededor de 1,2 millones de barriles/día (bpd), según las autoridades. Años de mala gestión y corrupción lo llevaron desde un máximo de más de tres millones de bpd a principios de la década de 2000 a un mínimo histórico de 350.000 bpd en 2020.





Si bien la explotación petrolera era hasta ahora prerrogativa del Estado o de empresas mixtas en las que el Estado tenía mayoría, el proyecto de ley establece que “empresas de domicilio privado” En Venezuela podrán explotar petróleo después de firmar contratos. Donald Trump, por su parte, quiere que Estados Unidos se beneficie de estos recursos.





“La idea principal de la ley de hidrocarburos y su reforma es que logremos incrementar la producción de petróleo”subrayó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también hermano del presidente interino.













· Lanzamientos… ¿en pequeñas cantidades?





“¡Que los liberen!” »los familiares de los detenidos políticos en Venezuela están cada vez más impacientes cuando la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció más de 600 liberaciones y pidió a la ONU que confirme estas cifras.





Para 2024, unas 2.400 personas habían sido arrestadas y 28 asesinadas durante la represión de los disturbios posteriores a las controvertidas elecciones presidenciales de Nicolás Maduro. Las prisiones venezolanas todavía tenían 800 presos políticos a principios de enero, según la ONG Foro Penal.





Uno de los presos más conocidos, Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que proclama su victoria en las elecciones presidenciales de 2024, salió de prisión durante la noche del miércoles al jueves.









Pero la polémica en torno al número de liberaciones de detenidos políticos, nunca mencionadas como tales por los gobernantes, aumenta desde hace varios días.





Caracas, que anunció el 8 de enero la próxima liberación de detenidos políticos bajo presión estadounidense, asegura que 626 personas han sido liberadas, incluidas las liberadas en diciembre, antes de la intervención estadounidense.





La ONG de defensa de presos Foro Penal ha registrado sólo 155 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero. También registra 114 excarcelaciones en diciembre, lo que haría un total de 269, muy lejos de la cifra mencionada por los gobernantes.





“Basta de mentiras, basta de mentirle al pueblo venezolano (…) a través de las redes sociales, algoritmos que buscan sembrar mentira, violencia, odio y muerte”lanzó el viernes Delcy Rodríguez en la televisión pública, asegurando que llamaría el lunes al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. “Le pediré, a través de su oficina, que verifique las listas de personas liberadas en Venezuela. »









Esta afirmación sorprende dado que las relaciones entre el gobierno venezolano y esta institución son conflictivas desde hace años. La ONU ha denunciado violaciones de los derechos humanos en el país, acusaciones rechazadas por el gobierno, que a menudo ha criticado al Alto Comisionado.





· Despidos y nombramientos





La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, también anunció, el 17 de enero, que había destituido del gobierno a Alex Saab, considerado uno de los líderes del derrocado presidente Nicolás Maduro. Unos días después, el presidente interino también lo destituyó de una organización inversora, el Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP), responsable de atraer inversiones extranjeras.





Detenido en 2021 y detenido en Estados Unidos acusado de haber montado un sistema para desviar ayuda alimentaria en beneficio de Nicolás Maduro y su gobierno, Alex Saab fue intercambiado en diciembre de 2023 por diez estadounidenses encarcelados en Venezuela. Fue nombrado ministro de Industria en diciembre de 2024.









Delcy Rodríguez también anunció el nombramiento de una nueva ministra de Salud, como parte de los cambios dentro del gobierno que asumió.





El presidente interino también nombró nuevos comandantes militares: doce oficiales superiores fueron designados para dirigir las regiones militares. Delcy Rodríguez ya había designado a un exjefe de los servicios de inteligencia (Sebin) como jefe de la guardia presidencial y de contraespionaje.





· ¿Hacia una reanudación de las relaciones diplomáticas antes… de una visita?





Esta semana, la Casa Blanca anunció que quería invitar a Delcy Rodríguez a Estados Unidos, luego de varias declaraciones elogiosas de Donald Trump sobre ella. Sin embargo, aún no se ha fijado ninguna fecha.





Delcy Rodríguez, que sigue bajo sanciones estadounidenses, sería el primer líder venezolano en visitar Estados Unidos en más de un cuarto de siglo, excluyendo a los presidentes que asisten a reuniones de las Naciones Unidas en Nueva York.





Estados Unidos también designó este jueves un nuevo encargado de negocios para Venezuela. La página de la embajada estadounidense en Venezuela ahora incluye como encargada de negocios a Laura F. Dogu, ex embajadora en Nicaragua encabezada por el líder de inspiración socialista Daniel Ortega, un aliado cercano del gobierno venezolano.





Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos están oficialmente cortadas desde 2019, pero los dos países han iniciado conversaciones. “exploratorio” sobre su recuperación en enero tras la caída de Maduro.





El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado repetidamente que “funcionó bien” con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Si bien continúa exigiendo la liberación de Maduro, asegura por su parte que está “en un proceso de diálogo, de trabajo con Estados Unidos, sin miedo alguno, para afrontar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, para abordarlas a través de la diplomacia”.