Tras levantar el veto húngaro, la UE aprueba un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania

La Unión Europea dio este miércoles la primera luz verde al pago de un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, según supieron fuentes diplomáticas. También se aprobó un vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, según informó la presidencia chipriota de la UE.

Chipre, que garantiza la presencia bianual del Consejo de la UE, anunció que había iniciado el procedimiento para llegar a un acuerdo de los Veintisiete y permitir los primeros pagos de este préstamo, bloqueado hasta ahora por Hungría.

Budapest ha aceptado el inicio de este procedimiento, que finalizará el jueves.

Desde hace meses, Hungría bloquea el pago de este préstamo, imprescindible para que Ucrania continúe su guerra contra Rusia, mientras no se reanuden los envíos de petróleo ruso que transitan por Ucrania. “ Sin petróleo, sin dinero “, resumió el ex primer ministro Viktor Orbán.

El oleoducto Druzhba (“amistad” en ruso), que transporta este crudo, atraviesa Ucrania, donde fue dañado por los ataques rusos en enero. Hungría acusó entonces a Kiev de demorarse en repararlo y de decidir bloquear el pago de este préstamo, mientras no se abasteciera nuevamente de petróleo ruso. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró el martes que “Druzhba” ya ha sido reparada.

Hoy temprano, los representantes de los 27 en Bruselas iniciaron una reunión que permitió la liberación del préstamo. El embajador chipriota pidió en primer lugar a sus homólogos de los Veintisiete que aprobaran el principio de procedimiento escrito. En la jerga de Bruselas, esto da a cada Estado miembro un plazo determinado para decir, por escrito, si está de acuerdo o no.

Una respuesta positiva, que constituye un acuerdo, que permitirá a la Comisión Europea tomar las medidas necesarias para pagar a Ucrania un primer tramo de este préstamo. La UE prevé pagar 45.000 millones en 2026 y la misma cantidad en 2027.

“ Esperamos un acuerdo dentro de las 24 horas. No quiero maldecirnos, pero espero que todo salga bien. “Bien”, dijo la ministra de Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, a los periodistas en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo el martes.

“ En principio, se eliminan todos los obstáculos. » Y también deben serlo para la adopción de nuevas sanciones contra Rusia, también bloqueadas desde hace meses por un veto de Hungría, pero que también podría levantar, tras la derrota de Viktor Orbán el 12 de abril, que vio al conservador proeuropeo Péter Magyar ganar las elecciones legislativas.