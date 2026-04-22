Detenido en Vendée y puesto bajo custodia policial un joven sospechoso de ser el hacker “HexDex”

Federaciones deportivas, educación nacional, directorios de armas privadas… Este es el supuesto pedigrí de “HexDex”, un joven hacker detenido en Vendée el lunes 20 de abril y puesto bajo custodia policial. El fiscal reveló este miércoles 22 de abril que “ para publicar más datos » pirateado y « reconoció el uso de este seudónimo “.

Era bajo este alias con el que reivindicaba sus capturas y las transfería a plataformas como BreachForum o Darkforum, especializadas en la reventa de datos robados, según la fiscalía de París.

Este sospechoso de veintitantos años, nacido en agosto de 2004, estaba en el punto de mira de la sección anticiberdelincuencia de la fiscalía de París, que le vincula con un centenar de informes sobre piratería de sitios web desde el 19 de diciembre de 2025.

Su cuenta en Darkforum « fue incautado, así como sus equipos informáticos, los cuales deberán ser explotados », menciona además el fiscal.

Entre sus destinatarios se encuentran, en particular, una multitud de federaciones deportivas francesas, como las de vela, atletismo, deportes de motor, gimnasia, esquí, liga de rugby, aikido, deporte universitario, montaña y escalada o incluso deportes para discapacitados.

También hay servidores sensibles como el SIA (Sistema de Información de Armas) que enumera a las personas que poseen armas.

El portal e-campus para estudiantes también figura en la lista de objetivos afectados, al igual que la Agencia Nacional de Cohesión Territorial (ANCT), el sitio Choose Public Service o incluso sindicatos como la CFDT y la FO.

Sin olvidar los sitios de bancos de alimentos, cadenas hoteleras como Logis Hôtels France, Brit Hotel, la Filarmónica de París o la prefectura del Mosela.

La Brigada contra el Cibercrimen (BL2C) también culpa a “HexDex” de piratear datos personales registrados en la base de datos. Brújula », software de recursos humanos del ministerio dedicado a la gestión de aprendices de primer y segundo nivel de Educación Nacional.

El Ministerio de Educación Nacional reveló que este ciberataque tuvo lugar a mediados de marzo, citando información de alrededor de 243.000 agentes, principalmente docentes.

Aún no se conoce el currículum detallado de “HexDex”, pero su corta edad corresponde al perfil de los piratas informáticos en el radar de la justicia parisina, responsables de la lucha contra los intensos ciberataques de los últimos meses en Francia.

A finales de enero de 2026, dos de estos presuntos piratas informáticos fueron acusados de haber atacado, en diferentes casos, las interfaces de las academias de Reunión, Reims y Clermont-Ferrand, en particular, en el otoño de 2025. En el momento de su acusación, el más joven tenía 17 años, mientras que el mayor, de 20 años, ya era conocido por la policía por actos similares, según la fiscalía de París. Ambos fueron puestos bajo supervisión judicial tras ser detenidos en Caen y Aix-en-Provence, respectivamente.

A principios de 2026, un joven, nacido en 2007, fue acusado de su presunta participación en el pirateo masivo de datos de la Federación Francesa de Tiro (FFTir), utilizados para robar armas en Francia. A este ciberataque le siguieron ataques y robos de armas de fuego -mediante allanamiento de morada o mediante el uso de calidad falsa, como la de un falso policía, por ejemplo- en perjuicio de varios miembros de la federación en diferentes puntos del país.

Y anteriormente, en diciembre de 2025, un joven que entonces tenía 22 años, sospechoso de intrusión en los servidores del Ministerio del Interior, fue acusado en París y encarcelado.