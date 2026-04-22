La transgresión histórica de Vincent Bolloré

Por primera vez, Vincent Bolloré firmó su paquete. Ante la ola de indignación provocada por el despido del editor Olivier Nora, emblemático y respetado jefe de Editions Grasset, se vio obligado a responder con un alegato pro domo en su propio periódico, “le Journal du Dimanche”. ¿La bronca del mundo editorial y de la cultura? La rebelión de más de 200 autores de todos los ámbitos que rompieron con Grasset y exigieron la creación de un “cláusula de conciencia” y la restitución de los derechos de sus obras ya publicadas? El multimillonario que centra sus inversiones en los medios de comunicación (CNews, Europe 1, Canal+), la edición, el cine y la música sólo ve la “alboroto (…) de una pequeña casta que se cree por encima de todo y de todos” cuando el “La situación financiera y social de millones de franceses es actualmente verdaderamente preocupante”.

Al leerlo, Olivier Nora, un ejecutivo sobrepagado y necesitado de resultados financieros, no sería más que víctima de su terquedad al cuestionar la fecha de publicación del próximo libro de Boualem Sansal, ex preso de conciencia del régimen argelino y nuevo icono de la extrema derecha transferido a Grasset por voluntad de la alta jerarquía del grupo Hachette controlado por Bolloré.

En cuanto a los autores que protestan, ¡ay de ellos! “Quienes se vayan permitirán que se publiquen nuevos autores. » Una diatriba 100% populista acompañada de un artículo con tintes antisemitas que pretende denunciar un oscuro “manipulación” ideado por el editor Olivier Nora, el escritor Bernard-Henri Lévy y el jefe de Editis Denis Olivennes…

¿Por qué tanto odio? Como demuestra nuestra investigación, la adquisición del grupo Hachette por parte de Bolloré es una oportunidad para alinear ideológicamente a las editoriales que dependen de él. Según este principio, Fayard, antigua editorial especializada en historia, se ha transformado ya en plataforma de lanzamiento de Philippe de Villiers, Eric Zemmour, Jordan Bardella y otros Nicolas Sarkozy… Tantos éxitos autoproclamados que deben mucho a su implantación en los circuitos de distribución y a su intensa promoción en los medios de comunicación de la galaxia Bolloré.

¿Qué pasará con Grasset? En realidad, la marcha de Olivier Nora se debió a la insistente propuesta de incluir en la prestigiosa colección cubierta de amarillo un texto de Nicolas Diat, católico ultraconservador, cercano a Vincent Bolloré y editor del Jordan Bardella en Fayard. Tras la marcha de la liberal Nora, la dirección de la casa de la rue des Saints-Pères pasó inmediatamente a manos de Jean-Christophe Thiéry, el “chico Bolloré” que hasta entonces había gestionado el centro mediático del imperio.

Tomar las palancas de la cultura, imponer una lectura ultraconservadora del mundo y conquistar así el poder, este es el plan de la famosa “batalla cultural” teorizada durante treinta años por los refundadores de la extrema derecha francesa. Le faltaba un brazo vengador. Es, por tanto, el de Vincent Bolloré, que ataca a periodistas, editores y creadores tomados como rehenes. Al asumir plenos poderes sobre Grasset, una editorial de más de un siglo de antigüedad, su catálogo de más de seis mil obras y sus cientos de autores, el empresario comete una transgresión histórica. La lucha por la libertad de pensar, escribir e imprimir se remonta al Renacimiento Humanista. Molière, Voltaire, Hugo y Flaubert se levantaron contra la censura religiosa y política. Y la libertad republicana sólo podía afirmarse mediante el respeto a la diversidad de las obras del espíritu.

En “Reconocer el fascismo”, un pequeño libro publicado por Grasset en 2017, el filósofo y escritor italiano Umberto Eco enumera catorce rasgos que permiten identificar la retórica mortal que puso a los 20mi Siglo de fuego y sangre. Culto a la tradición, nacionalismo exacerbado, recelo hacia el mundo intelectual, miedo a la diferencia, apelación a clases medias frustradas, obsesión por la conspiración… Las invariantes de “fascismo eterno” Según Eco, se aplican a la bollorización actual de las mentes. “La Libertad y la Liberación son un deber que nunca termina”, concluyó el semiótico de Bolonia. Aquí estamos.