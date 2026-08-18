Despido del número 3 de la FIFA Kevin Lamour: estos franceses que desafían (o perdonan) a Gianni Infantino

Él mismo lo profetizó a finales de julio: “Si eso significa que pierdo mi trabajo, que así sea (…) Al menos esta noche dormiré tranquilo.» El hacha no tardará en caer. El lunes 17 de agosto por la tarde, mediante un lacónico correo electrónico del secretario general Mattias Grafström a los miembros del Consejo, la FIFA formalizó el despido de su director de operaciones, el francés Kevin Lamour. En el cargo desde 2024, este hombre oscuro de 45 años, ex colaborador de Michel Platini en la UEFA, está pagando un alto precio por su revuelta contra Gianni Infantino, el todopoderoso jefe de la FIFA.

Su destitución constituye el último episodio, hasta la fecha, de la crisis provocada por el proyecto “Fifa Forward Enterprise” (FFE). Este proyecto, presentado el 29 de julio por “The Times”, pretendía abrir a inversores privados alrededor del 20% del capital de una sociedad que agrupa una parte de las actividades comerciales de la FIFA (derechos de televisión, patrocinio, venta de entradas o licencias para sus competiciones, incluido el Mundial) para recaudar hasta 4,2 mil millones de dólares.

Ante la amenaza de un boicot unánime de 55 federaciones europeas (UEFA), del frente único de la Concacaf (América del Norte y Central) y de la AFC (Asia), Gianni Infantino finalmente abandonó el proyecto el 1 de agosto. Pero su retirada no ha cerrado la crisis, al contrario: la disputa se refiere ahora a la forma en que la presidencia de la FIFA ejerce el poder. Y en el lado francés, adopta formas muy diferentes.

En la sede de la FIFA, la crisis reveló por primera vez la brecha que separa a dos franceses que ocupan puestos importantes en la organización. Por un lado, Kevin Lamour optó por la ruptura frontal y pública. En un mordaz comunicado de prensa enviado a Associated Press el 31 de julio, denunció una “mentira por omisión mantenida durante meses” y apuntó al ejercicio solitario del poder: “Este es el proyecto de una sola persona (…) Ha llegado el momento de que los líderes políticos del fútbol hagan las preguntas correctas y tomen las decisiones correctas. »

Unos días más tarde, no fue invitado a la reunión de crisis organizada el 4 de agosto en Rabat, tras la cual Mattias Grafström y “Administración de la FIFA” trajo “su total apoyo” a Infantino. La señal de su aislamiento era clara. Dos semanas después, lo despidieron.

En cambio, Arsène Wenger optó por otro tanto. Director de desarrollo del fútbol desde 2019, el ex entrenador del Arsenal actúa desde hace tiempo como apoyo deportivo y técnico de Gianni Infantino, llegando incluso a defender su proyecto mundialista cada dos años en el pasado. Esta vez, el técnico alsaciano de 76 años se distanció y aseguró el 5 de agosto que había “descubrí este proyecto a través de los medios” y llamando a su retirada“absolutamente necesario” preservar la independencia de la institución. Pero la comparación con Lamour termina ahí. Wenger nunca nombra a Infantino, no cuestiona públicamente su autoridad y conserva su cargo. Se desvincula del proyecto, no del presidente.

Esta advertencia se encuentra, de otra forma, en la Federación Francesa de Fútbol. Su presidente, Philippe Diallo, está navegando por una línea de cresta. Si bien inicialmente tenía previsto apoyar la reelección de Gianni Infantino durante el congreso de marzo de 2027 en Rabat, Philippe Diallo alzó la voz tras las revelaciones sobre el proyecto “FFE”. El primero de los 55 presidentes europeos en intervenir durante la reunión de crisis de la UEFA, atacó, según “L’Equipe”, los excesos de gobernanza, citando en particular el proyecto de un Mundial de 2030 con 64 equipos o las injerencias políticas, en particular durante el Mundial de 2026, creyendo que “No puede haber nuevas elecciones sin más clarificación, democracia y transparencia”.

Sin embargo, el jefe de la FFF se cuida de no exigir la salida inmediata de Infantino. Según “L’Equipe”, Diallo no votaría “no como está” para el presidente saliente, pero desea esperar a conocer a sus posibles competidores y a la reunión del comité ejecutivo de la FFF, prevista para el 8 de septiembre, antes de decidir definitivamente la posición francesa.

Una línea de firmeza ininterrumpida que encontramos en la cúpula del Estado. Ya el 29 de julio, la ministra de Deportes, Marina Ferrari, condenó públicamente el proyecto, citando “Cuestiones muy serias sobre la gobernanza y el futuro del fútbol mundial”. Y para resumir su posición con una fórmula: “El fútbol no está a la venta”.

Entre bastidores, el propio Emmanuel Macron se involucró en la crisis. También según “L’Equipe”, el jefe de Estado apoyó a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, y animó a Philippe Diallo a movilizarse contra el proyecto. Sin embargo, mantuvo diálogo con Gianni Infantino, con quien habló para defender la necesidad de preservar “la unidad del fútbol mundial” ante el riesgo de fracturas entre confederaciones.

Para los representantes de los jugadores, por último, la crisis va más allá de la simple cuestión del mantenimiento del presidente de la FIFA. David Terrier, presidente francés de Fifpro Europa, estima a Reuters que el organismo está pasando por un “guerra real”marcado por una pérdida de confianza entre federaciones y confederaciones. Pero se niega a reducir el problema al destino de un solo hombre. “La cuestión no es si debe dimitir o no. Lo que necesitamos son reformas, y son esenciales”explica.

Para David Terrier, el proyecto ha revelado sobre todo los fallos de un sistema de gobernanza que no considera “ya no es posible ni aceptable”. El líder francés incluso evalúa la situación “peor que cuando Joseph Blatter cayó en 2015”. La urgencia ahora, según él, es reequilibrar los poderes dentro de la FIFA: su presidente debe permanecer “un garante”pero no puede “tener todos los poderes”. Considera también que la administración del organismo hoy no puede desempeñar plenamente su papel de contrapoder de su propio presidente.