Los psicólogos ante el auge de la ecoansiedad: “Debemos reconocer estos miedos y no minimizarlos”

Olas de calor que se suceden de forma espectacular, incendios récord, un hexágono completamente amarillento visto desde el cielo… El verano de 2026 quedará en la memoria de muchos franceses como un punto de inflexión. Entre tristeza, miedo y enfado, cada vez son más los que se ven afectados psicológicamente por las consecuencias y la amenaza de la crisis climática, hasta el punto de que 16,6 millones de ellos comenzarían a desarrollar síntomas de malestar psicológico de baja o media intensidad, y 2,1 millones se verían afectados psicológicamente por las consecuencias y la amenaza de la crisis climática. “fuertemente eco-ansioso”, según un estudio de la Agencia de Transición Ecológica (Ademe), publicado en 2025. Si bien esta cifra ha aumentado constantemente en los últimos años, algunos sienten ahora la necesidad de acudir a un psicólogo. Pero ante un fenómeno relativamente nuevo, no todos los profesionales saben todavía cómo afrontarlo.

“La primera investigación sobre la ecoansiedad se remonta a los años 90explica Pierre-Eric Sutter, director del Observatorio de Eco-Ansiedad (Obseca). Sin embargo, muchos psicólogos todavía no entienden el tema. » La primera vez que se encontró con personas eco-ansiosas fue…