Tras el fracaso de las negociaciones entre Washington y Teherán, cuatro cuestiones que surgen

Estados Unidos e Irán no han logrado llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, tras maratonianas negociaciones en Islamabad, anunció este domingo 12 de abril el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que regresa a Estados Unidos después de haber realizado, según él, una “oferta final y mejor posible” a Irán.

“Volvemos a Estados Unidos sin haber llegado a un acuerdo”declaró JD Vance durante una breve conferencia de prensa en Islamabad, donde estadounidenses e iraníes negocian desde el sábado, a un nivel no visto entre los dos países enemigos desde la Revolución Islámica de 1979.

“Creo que estas son muchas más malas noticias para Irán que para los Estados Unidos de América”consideró JD Vance. El vicepresidente estadounidense lamentó la ausencia de “promesa firme” de Teherán para que abandone su programa de armas nucleares, una exigencia clave del presidente estadounidense Donald Trump desde el estallido del conflicto que sacudió la economía mundial.

“Salimos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y lo mejor que podemos hacer. Veremos si los iraníes lo aceptan”.añadió, antes de volver rápidamente a su avión y abandonar Pakistán.

Irán confirmó el fin de las conversaciones, atribuyendo su fracaso a “exigencias irrazonables” de Estados Unidos, según la televisión estatal iraní. “Quedó claro desde el principio que no debíamos esperar llegar a un acuerdo en una sola sesión (de negociación). Nadie lo esperaba”declaró el domingo el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baqaei, refiriéndose a “un ambiente de sospecha y desconfianza”.

Mediador en estos debates que duraron más de 20 horas, Pakistán se apresuró a pedir que se respetara el alto el fuego de dos semanas, a pesar de que no se logró alcanzar un acuerdo de tregua duradero. Pero nadie, ni del lado estadounidense ni del lado iraní, ha comentado sobre la continuación o no de esta tregua, la primera en la guerra desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, que dejó miles de muertos en la región y continúa en el Líbano.

Si bien JD Vance situó la cuestión nuclear en el centro del fracaso de los debates, no mencionó explícitamente el estrecho de Ormuz durante su rueda de prensa. Este paso estratégico para el suministro global de hidrocarburos del Golfo está bloqueado de facto desde el inicio del conflicto por Irán, con consecuencias en cascada para la economía mundial, entre escasez y aumento de precios.

El portavoz de la diplomacia iraní mencionó “la complejidad de las cuestiones y condiciones que rodean las negociaciones”. “Durante esta ronda se agregaron nuevos temas, incluida la cuestión del Estrecho de Ormuz y los expedientes regionales, cada uno con sus condiciones y consideraciones específicas”añadió Esmaeil Baqaei.

El ejército estadounidense dijo el sábado que dos de sus destructores habían cruzado el estrecho en una operación previa a su autorización. “Estamos barriendo el estrecho”añadió Donald Trump a la prensa. La Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica de Irán, advirtió la madrugada del domingo que actuaría con “gravedad” contra los buques militares que transitan por el estrecho.

“No me importa.” “Se llegará o no a un acuerdo con Irán”, afirmó Donald Trump el sábado, mientras las conversaciones todavía estaban en curso en Pakistán. “Los derrotamos militarmente”aseguró.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, sugirió que todavía estaba dando tiempo a Irán para que examinara la oferta de Estados Unidos. “La pregunta es simple: ¿vemos un compromiso fundamental por parte de los iraníes de no desarrollar un arma nuclear, no sólo hoy, no sólo dentro de dos años, sino a largo plazo? No lo hemos visto todavía. Esperamos verlo”.dijo.