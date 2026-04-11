Lo que sabemos sobre la detención en Irán de Nasrin Sotoudeh, abogada y ex premio Sájarov

Nasrin Sotoudeh, abogada y ganadora del Premio Sájarov en 2012, fue detenida el miércoles 1 de abril, anunció el jueves su hija Mehraveh Khandan en una publicación en la red social Instagram. Francia denunció este viernes la “persecución” defensores de los derechos humanos. Esto es lo que sabemos.

“Hace unos minutos supimos que mamá fue arrestada anoche mientras estaba sola en casa”escribió la hija del abogado, ella misma activista de derechos humanos.

De camino a su casa, “Nos dimos cuenta de que habían confiscado dispositivos electrónicos, incluidas computadoras portátiles y teléfonos de mamá y papá”agregó en esta publicación acompañada de la foto del abogado de 62 años. Nasrin Sotoudeh “aún no se ha puesto en contacto” con su familia y “no tenemos información”señaló su hija.

Nasrin Sotoudeh es conocida por su oposición al régimen iraní. Defendió a muchos disidentes y activistas, incluidas mujeres que se negaron a llevar el velo impuesto a las iraníes según un estricto código de vestimenta. El abogado ha recibido varias distinciones.

En 2012, fue nombrada ganadora del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. Esta distinción que otorga el Parlamento Europeo premia a las personas que han actuado a favor de los derechos humanos. En 2020, recibió el Premio Right Livelihood, conocido como Premio Nobel alternativo.

Fue arrestada en octubre de 2023 mientras asistía al funeral de una mujer de 17 años, Armita Garawand, que murió en circunstancias controvertidas. Dos semanas después, fue liberada y las cancillerías occidentales le mostraron su apoyo, en particular la Unión Europea y Estados Unidos. El marido de Nasrin Sotoudeh, figura de la oposición iraní y activista de derechos humanos, Reza Khandan, está detenido en prisión desde diciembre de 2024.

Francia reaccionó enérgicamente ante la detención de Nasrin Sotoudeh. ella pregunta “liberación inmediata” del abogado cuyo interrogatorio constituye una “nueva ilustración de la política sistemática de persecución e intimidación de defensores de derechos humanos” liderado por Teherán.

En un comunicado de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pascal Confavreux, expresó también su “Preocupación tras las alarmantes noticias sobre el estado de salud de Narges Mohammadi”ganador del Premio Nobel de la Paz 2023, detenido desde diciembre. Fue arrestada después de criticar a las autoridades religiosas iraníes durante una ceremonia fúnebre. Su estado de salud es “extremadamente preocupante” tras un probable infarto, afirmó el martes un comité que lucha por su liberación.