Elecciones parlamentarias en Hungría: Trump promete ayudar a la economía húngara si Orbán gana las elecciones

Publicado el 11 de abril de 2026 a las 11:22, actualizado el 11 de abril de 2026 a las 11:38 a.m. Lectura: 1 min.

Después de Vance, Trump. El presidente estadounidense se comprometió el viernes 10 de abril a ayudar a la economía húngara si su aliado, el actual primer ministro Viktor Orbán, ganaba las elecciones legislativas del domingo.

“Mi gobierno está dispuesto a utilizar todo el poder económico de Estados Unidos para fortalecer la economía de Hungría, como lo hemos hecho con nuestros grandes aliados en el pasado, si el Primer Ministro Viktor Orbán y el pueblo húngaro alguna vez lo necesitan”.declaró el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social, diciendo ” entusiasta “ a la idea “invertir en la prosperidad futura que generará el liderazgo continuo de Orbán”.

El jueves por la noche, Donald Trump volvió a dar su apoyo a su aliado más cercano dentro de la Unión Europea en su red social. “Hungría: VOTEN POR VIKTOR Orbán. Es un verdadero amigo, un luchador y un GANADOR, y cuenta con todo mi apoyo”escribió. “VIKTOR Orbán NUNCA DECEPCIONARÁ AL GRAN PUEBLO DE HUNGRÍA. ¡ESTOY CON ÉL HASTA EL FINAL! »añadió.

El primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán, acusó a su “oponentes”dos días antes de las elecciones legislativas del domingo, para participar en una “Intento organizado de utilizar el caos, la presión y la demonización internacional para cuestionar la decisión del pueblo húngaro”.

Ellos “Conspirar con servicios de inteligencia extranjeros, sin detenerse ante nada” Para “tomar el poder”añadió en Facebook, denunciando “amenazas de violencia” sobre sus seguidores, “Acusaciones fabricadas de fraude electoral” y de “manifestaciones preorganizadas” incluso antes del conteo.

Viktor Orbán, en el poder desde 2010, busca un quinto mandato. Sin embargo, su rival conservador y proeuropeo Peter Magyar está muy por delante en las encuestas independientes. Este último también había advertido, antes de la visita del vicepresidente estadounidense JD Vance esta semana a Budapest, contra el intento de Estados Unidos de influir en la votación, mientras que los expertos afirman también que hay pruebas de que Rusia continúa intentando interferir en la campaña a favor de Viktor Orbán.

Mientras la oposición húngara teme que el líder nacionalista no reconozca el resultado de las elecciones, los parlamentarios del Consejo de Europa han expresado recientemente su alarma por el carácter ” tóxico “ de la campaña en Hungría, marcada por la “propaganda incendiaria” del líder nacionalista, ante el descontento económico y social.