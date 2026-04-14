Tras 40 días de guerra, el régimen iraní está debilitado, pero no ha capitulado

Ambos bandos reclamaron la “victoria”. Pocas horas después de prometer la extinción de la civilización iraní, Donald Trump anunció la noche del martes 7 al miércoles 8 de abril la entrada en vigor de un alto el fuego de dos semanas, negociado bajo los auspicios de Pakistán, a cambio de la reapertura completa del Estrecho de Ormuz. “ Ya hemos alcanzado y superado todos los objetivos militares”escribió entonces el presidente estadounidense en su red Truth Social. Por su parte, la República Islámica confirmó que las negociaciones con Washington se llevarán a cabo a partir del viernes 10 de abril en Islamabad, la capital paquistaní. Después de cuarenta días de conflicto y de la guerra lanzada contra Teherán por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, iraníes y estadounidenses parecen haber llegado a un acuerdo sobre un plan en varios puntos que pretende ser la futura base de las conversaciones.

Sumido y atrapado en un conflicto que amenazaba con durar, Donald Trump emergió sin haber alcanzado sus objetivos bélicos, que siguieron variando a lo largo de las semanas. El presidente estadounidense se dejó seducir, como reveló el “New York Times”, por los planes propuestos por el Primer Ministro…